Офицера Нацгвардии задержали за взятку

Военный требовал 1000 долларов США за беспрепятственное зачисление в списки воинской части НГУ и подписание контракта.

В Житомире на взятке задержали офицера Национальной гвардии, который пообещал зачисление в воинскую часть и подписание контракта. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона в Facebook.

"Военной прокуратурой Центрального региона Украины задержан командир взвода роты конвоирования одной из воинских частей Национальной гвардии Украины в момент получения неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что старший лейтенант Нацгвардии потребовал у гражданина Украины 1000 долларов США неправомерной выгоды за беспрепятственное зачисление в списки воинской части НГУ и подписание с ним контракта о прохождении службы в военном резерве.

18 февраля военнослужащий получил неправомерную выгоду в Житомире, после чего был задержан правоохранителями.

Нацгвардейцу грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что таможенников аэропорта Херсон поймали на взятках, которые они требовали с предпринимателей, которые занимались импортом товаров из одной из стран Ближнего Востока.

А в Винницкой области правоохранители задержали депутата одного из горсоветов при получении части взятки в размере $20 тысяч.

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