В школе на Харьковщине зафиксировали вспышку вирусного гепатита А

По состоянию на 18 февраля, у всех больных диагноз подтвержден лабораторно. Все дети госпитализированы.

Четверо одноклассников попали в больницу с вирусным гепатитом А Корреспондент

В школе №1 пгт Боровая на Харьковщине зафиксирована вспышка гепатита А, заболели уже четверо учеников одного класса. Об этом информирует Харьковский областной лабораторный центр Минздрава.

"За период с 24 января по 17 февраля среди учащихся 5-го класса учреждения Боровская общеобразовательная школа I-III ступеней №1 Боровского районного совета, расположенного в пгт Боровая, зарегистрировано 4 случая острого вирусного гепатита А", - говорится в сообщении.

По состоянию на 18 февраля, у всех больных диагноз подтвержден лабораторно. Все дети госпитализированы. 1 больной находится в Харькове в областной инфекционной больнице, остальные - в инфекционном отделении районной больницы. Состояние детей называют удовлетворительным.

Сейчас эпидемиологи устанавливают причины вспышки и возможные факторы передачи инфекции в учебном заведении и по местам проживания школьников.

Ранее стало известно о вспышке гепатита в школе №7 Чернигова. Изначально сообщалось о 13 заболевших – 12 школьниках и одной сотруднице столовой. Позже количество больных увеличивалось.

Позже стало известно, что полиция возбудила уголовное производство по факту нарушения санитарных норм. Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

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