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Митинг предпринимателей: На Банковую привезли автозаки

Комментариев: 4
Под Офисом президента митингуют представители бизнеса против введения РРО и усиления фискального давления.
На Банковой заметили автозаки
На Банковой заметили автозаки
Елена Скидан / Фейсбук

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В центре Киева усилена охрана правопорядка в связи с акцией протеста, сообщает пресс-служба столичной полиции в среду, 19 февраля.

Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, - говорится в сообщении.

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На данный момент под Офисом президента митингуют ФОПы против введения РРО и усиления фискального давления, которые ввели изменения в налоговое законодательство.

Пользовательница Facebook Елена Скидан опубликовала фотографию с автозаками, припаркованными неподалеку от Офиса Президента.

У президента ждут гостей - все готово по высшему классу, - написала она.

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Народный депутат Антон Поляков, которого осенью исключили из фракции “Слуга народа“, в своем Телеграм-канале сообщил, что в Киев не пускают автобусы с предпринимателями, желающими принять участие в митинге. 
 
Прямо сейчас на въезде в Киев не пускают автобусы с предпринимателями со всей Украины. Каждый из нас Президент.  Ага, - написал он.

Напомним, сегодня под офисом Президента проходит масштабный митинг предпринимателей. Бизнесмены требуют от президента сохранить упрощенную систему налогообложения и отчетности для малого бизнеса.

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Теги: Киев, протесты, фото, силовики, митинги в киеве, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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zveroboy111    19.02.2020, 13:52
Оценка:  0
zveroboy111
Слава Зеленому Лохотрату Нєлоха! Нєлох вітає представників робітничого класу та творчої інтелигенції ! Ура таварисчі !
Huper!    19.02.2020, 13:46
Оценка:  +1
Huper!
А почему не пишите, что еще акция против ограничения свободы слова в сми? ваш бигмировский копипастер якобы должен быть там, если ему не хочется под диктовку писать
SINOBI-LIFE    19.02.2020, 13:40
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Зеплесень берёт пример с запаребрика???
traktor23    19.02.2020, 13:04
Оценка:  -2
traktor23
Это ментовозы. Головорезов Авакова возить.
П    19.02.2020, 13:00
Оценка:  +5
П
Автозаки? Вы что курите?
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