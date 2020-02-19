Митинг предпринимателей: На Банковую привезли автозаки

Под Офисом президента митингуют представители бизнеса против введения РРО и усиления фискального давления.

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В центре Киева усилена охрана правопорядка в связи с акцией протеста, сообщает пресс-служба столичной полиции в среду, 19 февраля.

Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, - говорится в сообщении.

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На данный момент под Офисом президента митингуют ФОПы против введения РРО и усиления фискального давления, которые ввели изменения в налоговое законодательство.

Пользовательница Facebook Елена Скидан опубликовала фотографию с автозаками, припаркованными неподалеку от Офиса Президента.

У президента ждут гостей - все готово по высшему классу, - написала она.

Читай также: Поляков пришел в Раду в футболке с собакой Народный депутат Антон Поляков, которого осенью исключили из фракции “Слуга народа“, в своем Телеграм-канале Народный депутат Антон Поляков, которого осенью исключили из фракции “Слуга народа“, в своем Телеграм-канале сообщил , что в Киев не пускают автобусы с предпринимателями, желающими принять участие в митинге. Прямо сейчас на въезде в Киев не пускают автобусы с предпринимателями со всей Украины. Каждый из нас Президент. Ага, - написал он.

Напомним, сегодня под офисом Президента проходит масштабный митинг предпринимателей. Бизнесмены требуют от президента сохранить упрощенную систему налогообложения и отчетности для малого бизнеса.

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