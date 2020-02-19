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Ветераны и жертвы нацистов получат денежную помощь, - Гончарук

Комментариев: 7
Кабмин пообещал выплатить деньги ветеранам и жертвам нацистских преследований.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
t.me/PMHoncharuk

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Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

Правительство выделило 1 млрд 354 млн грн на осуществление соответствующих выплат. Каждый человек получит от 570 грн до 4120 грн. Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году, - написал Гончарук.

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Он также напомнил, что Кабмин постановил, что добровольцы смогут принимать участие в АТО и иметь статус участника боевых действий.

Напомним, Кабмин выделил 4 млрд на поддержку аграриев. Деньги направят на развитие фермерства.

 

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Теги: Кабмин, Гончарук, ветераны, правительство
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Комментариев (7)
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traktor23    19.02.2020, 12:45
Оценка:  -8
traktor23
А они разве свое не получили? Нам на пром нужны бабки а не перестарков сожержать. Бессмертный хрен уже в украине?
WTF2wtf    19.02.2020, 13:07
Оценка:  +1
WTF2wtf
Быдлобот антиукраинский, скачи нах, упоротое виртуалко многостаночное ...
Это быдло "traktor23" называло тут Украину "сине-жопией" и обещало, что "скоро Киев станет ещё одним федеральным округом" ...
WTF2wtf    19.02.2020, 13:10
Оценка:  0
WTF2wtf
в частности 09.01.2020 под новостью на БМ "Украинские десантники испытали новые бронеавтомобили ... и такое говно оно несло многократно
WTF2wtf    19.02.2020, 13:12
Оценка:  0
WTF2wtf
то оно типа из Киева, то из Львова ... стандартный антиукраинский говномет-виртуал
asfd0    19.02.2020, 12:24
Оценка:  -6
asfd0
А бендеровцы дали добро?
asfd0    19.02.2020, 13:24
Оценка:  -2
asfd0
Чё ж на БМ так бандеровце то не любят, кремле-боты харэ минусить ))
WTF2wtf    19.02.2020, 13:50
Оценка:  0
WTF2wtf
почему-то именно пропутинские "бандеровцы" высказывают свое неудовольство ... хотя и они же больше всего претензий из-за использования нами русского языка предъявляют.
Лицемеры убогие ...
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