Ветераны и жертвы нацистов получат денежную помощь, - Гончарук
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Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.
Правительство выделило 1 млрд 354 млн грн на осуществление соответствующих выплат. Каждый человек получит от 570 грн до 4120 грн. Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году, - написал Гончарук.
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Он также напомнил, что Кабмин постановил, что добровольцы смогут принимать участие в АТО и иметь статус участника боевых действий.
Напомним, Кабмин выделил 4 млрд на поддержку аграриев. Деньги направят на развитие фермерства.
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