Кабмин назначил Дайнеко главным пограничным уполномоченным Украины - Гончаренко
Кабинет министров Украины назначил на пост главного пограничного уполномоченного Украины Сергея Дайнеко. Также правительство освободило от занимаемой должности Петра Цигикало. Об это сообщил нардеп Гончаренко у себя в Telgram-канале.
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Сергей Дейнеко имеет звание полковника ВСУ, был начальником Луганского пограничного отряда. В 2014 году он руководил луганскими пограничниками во время боев с боевиками.
Дайнеко был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и несокрушимость духа.
Дейнеко также работал заместителем директора департамента оперативной деятельности в администрации погранслужбы.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Государственной пограничной службы Сергея Дайнеко.
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