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Кабмин назначил Дайнеко главным пограничным уполномоченным Украины - Гончаренко

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Кабинет министров Украины одобрил кандидатуру полковника Сергея Дайнеко на пост ГПУУ.
Кабмин назначил Дайнеко главным пограничным уполномоченным Украины
Кабмин назначил Дайнеко главным пограничным уполномоченным Украины
facebook.com/KabminUA

Кабинет министров Украины назначил на пост главного пограничного уполномоченного Украины Сергея Дайнеко. Также правительство освободило от занимаемой должности Петра Цигикало. Об это сообщил нардеп Гончаренко у себя в Telgram-канале

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Сергей Дейнеко имеет звание полковника ВСУ, был начальником Луганского пограничного отряда. В 2014 году он руководил луганскими пограничниками во время боев с боевиками.

Дайнеко был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и несокрушимость духа.

Дейнеко также работал заместителем директора департамента оперативной деятельности в администрации погранслужбы.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Государственной пограничной службы Сергея Дайнеко. 

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Теги: Кабмин, Дайнеко, Назначение
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