Кабмин назначил Дайнеко главным пограничным уполномоченным Украины - Гончаренко

Кабинет министров Украины одобрил кандидатуру полковника Сергея Дайнеко на пост ГПУУ.

Кабинет министров Украины назначил на пост главного пограничного уполномоченного Украины Сергея Дайнеко. Также правительство освободило от занимаемой должности Петра Цигикало. Об это сообщил нардеп Гончаренко у себя в Telgram-канале.

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Сергей Дейнеко имеет звание полковника ВСУ, был начальником Луганского пограничного отряда. В 2014 году он руководил луганскими пограничниками во время боев с боевиками.

Дайнеко был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и несокрушимость духа.

Дейнеко также работал заместителем директора департамента оперативной деятельности в администрации погранслужбы.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Государственной пограничной службы Сергея Дайнеко.

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