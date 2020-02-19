Украина одобрила безвиз еще с одним государством

На карте мира появилась еще одна точка, куда украинцы могут ездить без визы.

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Кабинет Министров утвердил Соглашение между правительствами Украины и Гренады о взаимной отмене виз. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Отмечается, что теперь граждане обоих государств смогут путешествовать между этими странами без оформления виз, оставаясь в Украине и Гренаде соответственно на срок до 90 дней в течение 180 дней.

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На окончательное подписание соглашения с официальным представителем Гренады Кабмин уполномочил посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко, которая по совместительству представляет Украину в Гренаде, где нет посольства Украины.

Для справки. Гренада — небольшое островное государство в юго-восточной части Карибского моря. Занимает одноименный остров и множество мелких островков и скал в южной части архипелага Гренадины. Гренада известна как пляжный курорт и центр оффшорных услуг.

Напомним, Украина и Маршалловы острова утвердили безвиз. Граждане двух государств смогут путешествовать между этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

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