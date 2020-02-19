Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина одобрила безвиз еще с одним государством

Комментариев: 4
На карте мира появилась еще одна точка, куда украинцы могут ездить без визы.
Сент-Джорджес - столица Гренады
Сент-Джорджес - столица Гренады
wikipedia.org

Читай также: Украина установила дипломатические отношения с Гренадой

Кабинет Министров утвердил Соглашение между правительствами Украины и Гренады о взаимной отмене виз. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Отмечается, что теперь граждане обоих государств смогут путешествовать между этими странами без оформления виз, оставаясь в Украине и Гренаде соответственно на срок до 90 дней в течение 180 дней.

Читай также: Еще одна страна упростила украинцам получение виз

На окончательное подписание соглашения с официальным представителем Гренады Кабмин уполномочил посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко, которая по совместительству представляет Украину в Гренаде, где нет посольства Украины.

Для справки. Гренада — небольшое островное государство в юго-восточной части Карибского моря. Занимает одноименный остров и множество мелких островков и скал в южной части архипелага Гренадины. Гренада известна как пляжный курорт и центр оффшорных услуг.

Напомним, Украина и Маршалловы острова утвердили безвиз. Граждане двух государств смогут путешествовать между этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гренада, безвиз, Кабмин, Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
traktor23    19.02.2020, 12:38
Оценка:  -2
traktor23
Всякая шваль в страну вьезжать будет. Скоро нигеры будут мужиков на улицах натягивать....
thebestdraw    19.02.2020, 13:10
Оценка:  +2
thebestdraw
откуда у нигера из гренады бабки на перелёт в украину...?
WTF2wtf    19.02.2020, 13:49
Оценка:  -1
WTF2wtf
Антиукраинский быдлобот "traktor23" называл тут Украину "сине-жопией" и обещал,
что "скоро Киев станет ещё одним федеральным округом" ...
Теперь оно "возмущается" ... упоротое виртуальное говнометко отрабатывает
Teetotaler    19.02.2020, 12:26
Оценка:  0
Teetotaler
Хорошо-то как стало сразу!
Вот коммуналку заплатим и поедем.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь