Украина одобрила безвиз еще с одним государством
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Кабинет Министров утвердил Соглашение между правительствами Украины и Гренады о взаимной отмене виз. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал премьер-министра Алексея Гончарука.
Отмечается, что теперь граждане обоих государств смогут путешествовать между этими странами без оформления виз, оставаясь в Украине и Гренаде соответственно на срок до 90 дней в течение 180 дней.
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На окончательное подписание соглашения с официальным представителем Гренады Кабмин уполномочил посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко, которая по совместительству представляет Украину в Гренаде, где нет посольства Украины.
Для справки. Гренада — небольшое островное государство в юго-восточной части Карибского моря. Занимает одноименный остров и множество мелких островков и скал в южной части архипелага Гренадины. Гренада известна как пляжный курорт и центр оффшорных услуг.
Напомним, Украина и Маршалловы острова утвердили безвиз. Граждане двух государств смогут путешествовать между этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.
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