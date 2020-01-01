Зеленский повторно приехал с проверкой в Бориспольскую больницу

Визит Президента в больницу не анонсировался.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский повторно посетил с проверкой Бориспольскую районную больницу, на состояние которой пожаловался во время первого визита в город. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

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Вместе с Зеленским в больницы прибыли министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, глава Киевской ОГА Алексей Чернышов и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Делегация осмотрела ход ремонта больницы, который долны завершить к концу июня.



“Я вижу разницу, но я не бываю здесь каждый день, подождем июня и увидим все изменения“, - сказал Зеленский журналистам после визита.

Президент также прокомментирова переход на самообеспечение больниц в рамках медицинской реформы. Он рассказал, что до 1 марта будет создана коллегия, где известные и авторитетные врачи дадут свою оценку происходящим в процессам, чтобы до 1 апреля их можно было учесть.

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Кроме того глава Минздрава Зоряна Скалецкая отметила, что регионы должны определить, где будут находится так называемые широкопрофильные больницы. Отталкиваться местные власти будут от того, чтобы скорая помощь могла максимально быстро доставить пациента в лечебное учреждение.



Напомним, во время первого визита Зеленского в Борисполь, президент заставил секретаря местного горсовета Ярослава Годунка покинуть официальную встречу.

Напомним, Зеленский пригрозил поселить украинцев из Китая в особняки чиновников.

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