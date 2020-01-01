Кабмин создал новый орган, который займется политзаключенными

Правительство создало Единую комиссию по вопросам опеки над политзаключенными.

Опекой украинских политзаключенных в Российской Федерации займется Единая комиссия по этим вопросам. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины 19 февраля, сообщил на своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

Читай также: Зеленский повторно приехал с проверкой в Бориспольскую больницу

Премьер-министр отметил, что раньше таких комиссий было две. По его словам, Единая комиссия сможет эффективно координировать взаимодействие органов государственной власти, которые ответственные за помощь политзаключенным.



"Работа Единой комиссии поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в том числе материальную, тем, кто вернулся из плена", - отметил Гончарук.

Алексей Гончарук/Telegram

Напомним, 19 февраля политзаключенный журналист Николай Семена прибыл из Крыма в Киев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.