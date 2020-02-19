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Нардеп-борец Жан Беленюк получил президентскую стипендию

Комментариев: 3
Стипендия назначена Беленюку, как знаменитому спортсмену.
Жан Беленюк
Жан Беленюк
instagram.com/zhanbeleniuk/

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Правительство утвердило список стипендиатов, которые получат специальные выплаты от президента Зеленского. В списке оказался народный депутат Украины от “Слуги народа” Жан Беленюк, который, помимо политики, является чемпионом мира по греко-римской борьбе.

Об этом сообщил нардеп от “ЕС” Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

Кабмин утвердил президентские стипендии для выдающихся спортсменов. Интересно, что стипендиатом является и Жан Беленюк, народный депутат Украины, из фракции "Слуга Народа”, - сообщил Гончаренко.

Документ
Документ
t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, Украина одобрила безвиз еще с одним государством. На карте мира появилась еще одна точка, куда украинцы могут ездить без визы.

 

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Теги: Беленюк, стипендия, спорт
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Комментариев (4)
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asfd0    19.02.2020, 13:51
Оценка:  0
asfd0
Украинский абама )))
zveroboy111    19.02.2020, 13:48
Оценка:  +1
zveroboy111
А хто це?
denis82    19.02.2020, 13:28
Оценка:  +2
denis82
еще черножопые нами не рулили...
traktor23    19.02.2020, 13:09
Оценка:  +2
traktor23
Негрос в парламенте. Ужас
.......
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