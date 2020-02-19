Нардеп-борец Жан Беленюк получил президентскую стипендию

Стипендия назначена Беленюку, как знаменитому спортсмену.

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Правительство утвердило список стипендиатов, которые получат специальные выплаты от президента Зеленского. В списке оказался народный депутат Украины от “Слуги народа” Жан Беленюк, который, помимо политики, является чемпионом мира по греко-римской борьбе.

Об этом сообщил нардеп от “ЕС” Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

Кабмин утвердил президентские стипендии для выдающихся спортсменов. Интересно, что стипендиатом является и Жан Беленюк, народный депутат Украины, из фракции "Слуга Народа”, - сообщил Гончаренко.

Документ t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, Украина одобрила безвиз еще с одним государством. На карте мира появилась еще одна точка, куда украинцы могут ездить без визы.

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