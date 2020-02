Пиарщица после критики отчета для Кабмина нецензурно ответила украинцам

Директор фирмы Magonova & Partners Анастасия Магонова, которая составила отчет для Кабинета министров на сумму 84 тыс. гривен отреагировала на претензии критиков. Она считает свою работу выполненной, а “экспертов“ нецензурно послала. Об этом она написала у себя в Facebook.

“Охх. Какой зашквар несется в сети по поводу контракта между “Магонова и партнеры“ и Кабмином. Друзяшечки, спасибо за мои фото в купальнике, которое опубликовали в сети. Я там хорошо получилась. Купальник мне, кстати, папа подарил. Я даже не уверена, что мне на фото есть 18. Так что аккуратней там. Еще вспомнили моего мужа из “Нафтогаза“. Я даже с ним еще до “Нафтогаза“ была. Так сказать, “взяла на вырост“, - написала пиарщица на своей странице.

В своем посте Магонова отмечет, что считает свою работу полностью выполненной и подчеркивает, как нелегко это было сделать.

Также пиарщица отмечает, что её компания первая прорекламировала Украину за рубежом и организовала диалог между иностранным бизнесом и украинской власть.

Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую. Команда, как всегда, сработала на 200%... Уважаемые “эксперты“, fuck you if you know what I mean“, - написала Магонова.