"Глумятся над нами": "ЛНР" платит за украинскую воду тоннами монет

За поставки воды на неподконтрольную территорию боевики заплатили попаснянскому водоканалу 58 тоннами мелочи.

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Оккупационные власти неподконтрольной части Луганской области рассчитываются за потребленную воду украинскими монетами. Об этом в комментарии hromadske сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко.

По его словам, раньше боевики платили банкнотами, но теперь перешли на металлическую мелочь. Мешки с монетами приходится вручную носить через мост в городе Счастье.

Представители той стороны привозят деньги на мост в городе Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет, — пояснил Лысенко.

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Чиновник отметил, что в последний раз боевики привезли 58 тонн мелочи. Украинским инкассаторам пришлось носить 25-килограммовые мешки через мост вручную.

Думаю, они глумятся над нами, — добавил он.

Напомним, на мосту в Станице Луганской жители “ЛНР“ украли украинскую лавочку. Забавный инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

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