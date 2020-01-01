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Спецоперация в Днепре: КОРД освободил директора крупного предприятия

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Преступники похитили женщину и требовали у нее 300 000 долларов.
Бойцы спецподразделения КОРД задержали преступников
Бойцы спецподразделения КОРД задержали преступников
dp.npu.gov.ua

Вечером 18 февраля, в Днепре, бойцы спецподразделения полиции КОРД задержали четверых преступников, которые похитили женщину, работающую коммерческим директором на крупном предприятии города. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Сообщается, что 18 февраля правоохранители получили оперативную информацию о готовящемся нападении на 56-летнюю директоршу одного из предприятий.

Около 19.00 злоумышленники насильно посадили женщину в свой автомобиль Volkswagen Passat. У нее забрали сумку и мобильный телефон.

Во время движения по улице Феодосийской бойцы спецназа заблокировали автомобиль и задержали преступников. Ими оказались четверо жителей Днепра в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение разбойных нападений. 

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Пострадавшую женщину освободили и вернули ей похищенные вещи.

В полиции открыли уголовные производства по ст. 146 ч. 1 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 187 ч. 2 (разбой) УКУ. Подозреваемым грозит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, неизвестные напали на начальника инспекции по благоустройству Днепровского горсовета.

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Теги: Днепр, КОРД, похищение, спецоперация
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