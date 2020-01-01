Погода в Украине на 20 февраля: Облачно, местами дожди

В Украине ожидается облачная и дождливая погода.

Погода в Украине на 20 февраля pixabay.com

Погода в четверг, 20 февраля, в Украине будет облачной и дождливой. В День Героев Небесной Сотни повышенная влажность приведет к дождям в большинстве областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +3 до + 7 градусов тепла, ночью от 0 до -2;

На севере Украины температура днем +4… +6, ночью 0… -2;

В центральных областях температура днем от +5 до +7, ночью от +1 до -1;

На востоке страны днем от +2… +4, ночью +1… -1;

На юге Украины днем от +5… +7 градусов, ночью от -1 до +3;

В Крыму днем +4… 6, ночью 0… +2;

В Киеве днем +5… +7, ночь +1… -1.

Погода в Украине на 20 февраля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко, 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, в Украину придет атмосферный фронт, который прикроет солнце облаками.

День завтра – особый, тяжелый и глубокий на воспоминания. Погода какая-то в унисон настроению будет, - пишет Диденко.

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