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“Слуга” Бужанский объяснил, почему отказался почтить память погибших на Майдане

Комментариев: 11
Бужанский рассказал, что скорбит по всем погибшим на Майдане.
Бужанский не почтил память героев Майдана
Бужанский не почтил память героев Майдана
скриншот

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский рассказал, почему отказался вставать во время минуты молчания, которой 19 февраля в Раде почтили память погибших Героев Небесной Сотни. Об этом Бужанский рассказал в комментарии "Радио Свобода".

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Нардеп отметил, что ранее вставал во время минуты памяти по всем погибшим на Майдане. Сегодня же в Раде предложили почтить память одной части погибших.

"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вицеспикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", - сказал Бужанский.



Напомним, ранее было опубликовано видео, где видно, как нардеп Макс Бужанский не встал во время минуты молчания в Раде.

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Теги: Бужанский, Майдан, минута молчания, Рада
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Комментариев (11)
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Л_о_л_а    19.02.2020, 19:38
Оценка:  0
Л_о_л_а
Бужанскому респект!
Лично я скорблю только по силовикам, а не по этому быдлу, которое устроило госпререворот и угробило страну.
П    19.02.2020, 18:56
Оценка:  +1
П
Способ пиара. Говном был,есть и будет. Не обращайте внимания.
kapablankas    19.02.2020, 18:17
Оценка:  -7
kapablankas
Бужанскому респект

и срать я хотел на минуса
kapablankas    19.02.2020, 18:19
Оценка:  -7
kapablankas
минусаторы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

да хоть на лбу ставьте свои минуса

люди уже поняли ОБМАН с майданом
foster12    19.02.2020, 18:26
Оценка:  +3
foster12
Та вали в ЛУАНДУ так тебя ждут...
kapablankas    19.02.2020, 19:14
Оценка:  -1
kapablankas
мені і тут добре
kapablankas    19.02.2020, 19:16
Оценка:  -1
kapablankas
можеш мінус собі на лоба вчепить

краще фарбою

і широким пензлем

коби здалеку видкіше було
colavova    19.02.2020, 18:16
Оценка:  +7
colavova
по частям вставать в Трускавце не учили?
romanof    19.02.2020, 18:13
Оценка:  -5
romanof
Вот бля проблему страны нашли,почему встал,почему не встал.
Woodbrother    19.02.2020, 18:05
Оценка:  +3
Woodbrother
слуга коломойского бужанский - тпичная лунная утка в английском смысле этого слова.
Антибес    19.02.2020, 17:58
Оценка:  -7
Антибес
Бужанский-респект!Человечище!
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