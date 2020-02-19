“Слуга” Бужанский объяснил, почему отказался почтить память погибших на Майдане

Бужанский рассказал, что скорбит по всем погибшим на Майдане.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский рассказал, почему отказался вставать во время минуты молчания, которой 19 февраля в Раде почтили память погибших Героев Небесной Сотни. Об этом Бужанский рассказал в комментарии "Радио Свобода".

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Нардеп отметил, что ранее вставал во время минуты памяти по всем погибшим на Майдане. Сегодня же в Раде предложили почтить память одной части погибших.



"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вицеспикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", - сказал Бужанский.





Напомним, ранее было опубликовано видео, где видно, как нардеп Макс Бужанский не встал во время минуты молчания в Раде.

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