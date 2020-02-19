41,9 млн: Госстат опубликовал свои данные по численности населения

Госстат насчитал на 4,5 млн человек больше, чем "электронная перепись" Кабмина.

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Население Украины в 2019 году сократилось на 250 тысяч человек и составило 41,9 миллиона. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики.

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2020 года составила 41902,4 тыс. человек. За 2019 год численность населения уменьшилась на 250,8 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 53 живорожденных, - говорится в сводке.

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Отмечается, что указанные данные предварительные, а также охватывают все регионы Украины, кроме оккупированного Крыма и Севастополя. Также указано, что население в ОРДЛО учтено без данных о природном и миграционном изменениях в численности.

Напомним, в конце прошлого года Кабмин провел так называемую “электронную перепись населения“. Согласно ее данным на 1 декабря 2019 года в Украине (без учета оккупированных районов Донбасса и Крыма) проживало 37 млн 289 тыс. человек.

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