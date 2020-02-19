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41,9 млн: Госстат опубликовал свои данные по численности населения

Комментариев: 3
Госстат насчитал на 4,5 млн человек больше, чем "электронная перепись" Кабмина.
В Госстате учли население ОРДЛО
В Госстате учли население ОРДЛО
izvestia.kiev.ua

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Население Украины в 2019 году сократилось на 250 тысяч человек и составило 41,9 миллиона. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики.

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2020 года составила 41902,4 тыс. человек. За 2019 год численность населения уменьшилась на 250,8 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 53 живорожденных, - говорится в сводке.

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Отмечается, что указанные данные предварительные, а также охватывают все регионы Украины, кроме оккупированного Крыма и Севастополя. Также указано, что население в ОРДЛО учтено без данных о природном и миграционном изменениях в численности.

Напомним, в конце прошлого года Кабмин провел так называемую “электронную перепись населения“. Согласно ее данным на 1 декабря 2019 года в Украине (без учета оккупированных районов Донбасса и Крыма) проживало 37 млн 289 тыс. человек.

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Теги: перепись населения, численность населения, Госстат
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Комментариев (3)
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bertal    19.02.2020, 19:27
Оценка:  0
bertal
Смешно, численность посчитали по всему миру?))))
bertal    19.02.2020, 19:35
Оценка:  0
bertal
грабить "мертвых душ" никто не запрещал)))) Неужели так тяжело посчитать пенсионеров, детей, рабочих? Пенсионный фонд у нас работает или нет? Наверно нет))Реальная цифра 32 а пенсии платят из расчета 42млн. , красиво дурим лохов
romanof    19.02.2020, 18:11
Оценка:  -2
romanof
Как и каким образом их считали непонятно,а что на 1 рождённого приходиться 2 умерших так это давно известно.
Правда бачкам и х у й лам которые здесь постоянно гадят этого не докажешь.
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