В Украине резкий рост смертности от гриппа: 10 человек за неделю

В Минздраве озвучили шокирующую статистику по смертности от гриппа.

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За прошедшую неделю (10.02-16.02) острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Украине заболели 245 055 человек, из которых 61,4% - дети. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 000 населения, что на 34,4% больше эпидемического порога по Украине. Грипп распространен во всех регионах страны, однако в Харьковской и Луганской областях, а также в городе Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

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По результатам лабораторного исследования определены следующие вирусы гриппа: 12 - типа А (Н1) pdm09, 11 - типа А не субтипирован, 1 - типа B.

За прошедшую неделю зарегистрировано десять летальных исходов в результате гриппа. В целом с начала эпидемического сезона – 40 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа.

Напомним, в Украине создали собственную тест-систему для выявления коронавируса. Разработчик уверяет, что система прошла испытания и готова к использованию.

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