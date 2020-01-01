В Одесском порту и АМПУ идут обыски

Следователи подозревают руководство Администрации морских портов Украины и Одесского морского торгового порта в хищениях.

В помещениях Одесского морского торгового порта и Администрации морских портов в среду, 19 февраля, идут обыски. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Прокуроры проводят обыски совместно с СБУ. Так, по данным следствия, руководство госпредприятий может быть причастно к масштабным злоупотреблениям, из-за которых государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах.

Следствие считает, что в течение пяти лет должностные лица указанных государственных предприятий, вероятно, сдавали в аренду приближенным к ним коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам. По данным следствия, руководство порта утвердило для бизнесменов расценки, которые в десятки раз были ниже фактических расходов, а арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные дни и ночью. Вместе с тем, расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский морской торговый порт осуществлял себе в убыток.

Сообщается, что таким образом фирмы-арендаторы оказывали услуги по буксировке, которые ранее предоставляли государственные предприятия и получали от судовладельцев значительные прибыли, которые должны были поступать в бюджет.

Уголовное производство открытого по статье "злоупотребление властью" УК Украины.

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