Обострение на Донбассе: В Раде не удовлетворены докладом Генштаба

В Комитете по вопросам нацбезопасности не удовлетворены докладом Генштаба.

Председатель парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич заявил, что в комитете не удовлетворены докладом Генерального штаба ВСУ по обострению ситуации на Донбассе. Об этом Завитневич рассказал журналистам после закрытого заседания комитета, пишет Цензор.НЕТ.

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“Представители Генерального штаба были, но члены комитета не удовлетворены той форме и тем содержанием который мы ожидали услышать“, - отметил Завитневич.



При этом Завитневич заявил, что еще одно заседание комитета пройдет в пятницу, 21 февраля. Туда снова прибудут представители Генштаба.



Напомним, боевики возмутились позицией “властей ЛНР“ о наступлении на Донбасс.

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