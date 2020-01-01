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Обострение на Донбассе: В Раде не удовлетворены докладом Генштаба

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В Комитете по вопросам нацбезопасности не удовлетворены докладом Генштаба.
Председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич
Председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич
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Председатель парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич заявил, что в комитете не удовлетворены докладом Генерального штаба ВСУ по обострению ситуации на Донбассе. Об этом Завитневич рассказал журналистам после закрытого заседания комитета, пишет Цензор.НЕТ.

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“Представители Генерального штаба были, но члены комитета не удовлетворены той форме и тем содержанием который мы ожидали услышать“, - отметил Завитневич.

При этом Завитневич заявил, что еще одно заседание комитета пройдет в пятницу, 21 февраля. Туда снова прибудут представители Генштаба. 

Напомним, боевики возмутились позицией “властей ЛНР“ о наступлении на Донбасс.

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