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Бой на Донбассе: ВСУ оставили опорный пункт

Комментариев: 6
Комитет Верховной Рады по нацбезопасности заслушал доклад министра обороны по бою в Луганской области и остался недоволен.
Загароднюк отчитался перед депутатами
Загароднюк отчитался перед депутатами
пресс-служба Миноборони

В результате вчерашнего боя на Донбассе военные временно покинули один из наблюдательных пунктов, сообщил в среду, 19 февраля, министр обороны Андрей Загороднюк после заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности.

"По нашей информации, они его временно оставили, позиции наши остались неизменными. Этот наблюдательный пункт был спереди, так сказать, впереди всех наших основных позиций. Сейчас начальник Генштаба находится на месте происшествия. Он приедет и расскажет. Это было вчера, те представители, которые говорили сегодня с комитетом, они непосредственного на месте не были, но сейчас там находятся наши представители. Мы услышим все детали этого события", - отметил он.

Загороднюк отметил, что повода для паники нет, а сама ситуация контролируется.

"Бой закончился вчера утром, с тех пор ситуация контролируется, она была контролируемая во время хода событий. Мы контролируем линию, контролируем ситуацию. И повода для паники нет", - добавил министр.

Министр отметил, что ситуация в зонах разведения не изменилась: "Там мы контролируем все".

Он добавил, что пока нет окончательного согласования по будущим участкам разведения и решение будет принято позже. 

Он сообщил, что глава Генштаба Руслан Хомчак находится на участке, где произошел бой."Он приедет и конкретно все расскажет", - сказал Загороднюк.

Министр отметил, что украинская сторона по данным разведки знала о сосредоточении техники у линии соприкосновения.

"Разведка нам все докладывает. Мы знали о сосредоточении техники до того как это случилось и поэтому мы подготовились и поэтому все действия наших военных сохранили ситуацию по безопасности", - сказал он.

Также министр сообщил, что сепаратисты после атаки вернулись на прежние позиции.

Стоит отметить, что в комитете Рады останлись недовольны докладом главы Минобороны и намерены провести еще одно заседание 21 февраля, чтобы заслушать представителей Генштаба.

Напомним, в результате боя погиб один военный, трое были ранены, еще трое - контужены.

 

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Теги: Минобороны, военные, комитеты ВР, ситуация на востоке Украины, Андрей Загороднюк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Letohradek    19.02.2020, 19:12
Оценка:  0
Letohradek
42-летний нелох, продолжаем отводить дальше от оборудованных позиций ВСУ?
МаксимУм    19.02.2020, 19:32
Оценка:  0
МаксимУм
Ты хоть знаешь, диванный воин, что такое СП? Так вот, для таких как ты, СП - спостережний пункт, находится перед ВОПом (для диванных - взводным опорным пунктом), на нём находится 2-3 в/сл.
МаксимУм    19.02.2020, 19:33
Оценка:  0
МаксимУм
Оставили СП, их меняют почти каждый день и оставляют при опасности... Этот попал в сводку из-за боя и столько шума вызвал...
Letohradek    19.02.2020, 19:42
Оценка:  -1
Letohradek
То есть, ты еще не осознал какого лоха привел к власти? Те, которые не смотрят петушария - прозревают
МаксимУм    19.02.2020, 19:46
Оценка:  0
МаксимУм
При петьке на ВОПах было вместо 30 по 15-17 человек... Из-за низких зарплат не могли укомплектовать даже бригады идущие в АТО, прикомандировывали кого попало... Петька развалил армию, выгнали патриотов...
МаксимУм    19.02.2020, 19:48
Оценка:  0
МаксимУм
Зато закупки по завышенной цене у своих фирм шли на ура! Кто то богател, а солдаты увольнялись... Бизнес, детка, ничего личного...
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