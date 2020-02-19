Бой на Донбассе: ВСУ оставили опорный пункт

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности заслушал доклад министра обороны по бою в Луганской области и остался недоволен.

В результате вчерашнего боя на Донбассе военные временно покинули один из наблюдательных пунктов, сообщил в среду, 19 февраля, министр обороны Андрей Загороднюк после заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности.

"По нашей информации, они его временно оставили, позиции наши остались неизменными. Этот наблюдательный пункт был спереди, так сказать, впереди всех наших основных позиций. Сейчас начальник Генштаба находится на месте происшествия. Он приедет и расскажет. Это было вчера, те представители, которые говорили сегодня с комитетом, они непосредственного на месте не были, но сейчас там находятся наши представители. Мы услышим все детали этого события", - отметил он.

Загороднюк отметил, что повода для паники нет, а сама ситуация контролируется.

"Бой закончился вчера утром, с тех пор ситуация контролируется, она была контролируемая во время хода событий. Мы контролируем линию, контролируем ситуацию. И повода для паники нет", - добавил министр.

Министр отметил, что ситуация в зонах разведения не изменилась: "Там мы контролируем все".

Он добавил, что пока нет окончательного согласования по будущим участкам разведения и решение будет принято позже.

Он сообщил, что глава Генштаба Руслан Хомчак находится на участке, где произошел бой."Он приедет и конкретно все расскажет", - сказал Загороднюк.

Министр отметил, что украинская сторона по данным разведки знала о сосредоточении техники у линии соприкосновения.

"Разведка нам все докладывает. Мы знали о сосредоточении техники до того как это случилось и поэтому мы подготовились и поэтому все действия наших военных сохранили ситуацию по безопасности", - сказал он.

Также министр сообщил, что сепаратисты после атаки вернулись на прежние позиции.

Стоит отметить, что в комитете Рады останлись недовольны докладом главы Минобороны и намерены провести еще одно заседание 21 февраля, чтобы заслушать представителей Генштаба.

Напомним, в результате боя погиб один военный, трое были ранены, еще трое - контужены.

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