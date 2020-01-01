В Одессе мужчина совершил шокирующий суицид на глазах прохожих

Смерть наступила мгновенно, отмечают в полиции.

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В среду, 19 февраля, на железнодорожной станции Одесса-Главная неизвестный мужчина на глазах у множества очевидцев совершил суицид. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным полиции, мужчина взобрался на трансформатор и cхватился за оголенный провод линий электропередачи. От поражения током он мгновенно скончался. О трагедии в полицию сообщили очевидцы.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет дана соответствующая квалификация происшедшему, — сообщили в Приморском отделе полиции.

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Известно, что погибшему 32 года, он жил в Одесской области.

Напомним, во Львовской области профессор Дрогобычского университета повесился в кабинете кафедры. Сообщается, что мужчина совершил суицид из-за болезни.

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