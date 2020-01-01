КИУ представил анализ заявлений Зеленского за год

Значительная часть озвученных обещаний президента так и не была реализована, сообщили эксперты.

Комитет избирателей Украины, проанализировав заявления президента Украины Владимира Зеленского за год, заявили, что значительная их часть так и не была реализована. Об этом передает пресс-служба КИУ в Facebook.

"Год спустя можно утверждать, что значительная часть озвученных идей Зеленского так и не была реализована, а некоторые из них воплощены прямо противоположным обоазом", - отметили в КИУ.

КИУ

"Обязательно будем привлекать профессионалов (а не знакомых, к работе во власти, - ред.)". После избрания Зеленского президентом много государственных постов заняли именно его знакомые и друзья, среди которых Иван Баканов (совладелец "Студии Квартал-95", стал председателем СБУ), Юрий Костюк (сценарист "Студии Квартал-95", стал заместителем председателя Офиса президента), Сергей Сивохо (назначен советником секретаря СНБО) и ряд других.

"Я хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти "договоренности", мне кажется, они не очень тяжелые, можно договориться". По состоянию на сегодня, даже несмотря на разведение войск, боевые действия де-факто продолжаются и количество жертв постоянно растет, в частности вблизи тех участков, где непосредственно были разведены войска (в районе Золотого).

"У нас сегодня есть минские договоренности, которые не очень работают. Я бы хотел добавить еще несколько стран, возможно немного переформатировать. Возможно присоединить еще страны - западные". По состоянию на сегодня состав участников минского процесса остается таким же, что и раньше. Причем этот вопрос больше фактически не поднимается командой президента в публичном пространстве.

"Есть же минские договоренности, надо их корректировать, развивать". После встречи в "нормандском формате" Зеленский заявил, что будет инициировать внесение изменений в минские соглашения. Канцлер Германии Ангела Меркель также добавила, что минские соглашения не являются "окаменелым документом". Однако пока что внесение изменений в текст соглашений не произошло.

"Полная амнистия (боевиков, - ред.)? Конечно, никто на это не пойдет". Сейчас президент подчеркивает, что амнистия не должна касаться всех лиц. В частности, она должна касаться только "людей, у которых нет крови на руках".

Напомним, что ранее КИУ подсчитал, как голосовали депутаты Рады в декабре. В среднем депутаты Слуги народа приняли участие в 86% голосований, депутаты Голоса - 85%, ЕС - 79%, ОПЗЖ и Батькивщины - 62%.

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