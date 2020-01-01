Для эвакуированных из Китая выбрали четыре города

Место карантина эвакуированных из Китая до сих пор не называется. Рейс из Уханя возвращается завтра утром.

Где разместят эвакуированных до сих пор не известно

Для приема эвакуированных из Китая готовы четыре места в разных городах. Об этом в среду, 19 февраля, сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль.

"Есть четыре места дислокации. Учитывая настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев", - сказал он.

Замминистра сообщил, что приняты все меры, чтобы предупредить попадание коронавируса в Украину.

"Наши люди являются приоритетом для государства и спасение является сверхважной задачей, поэтому панические настроения, которые можно наблюдать в информационном пространстве раздуваются теми, кто заинтересован в распространении мифов. Мы вполне готовы к приему граждан. Приняты все меры, чтобы предупредить попадание вируса в Украину, если этого не удастся сделать есть все возможности для предупреждения распространения вируса по территории Украины", - заявил Коваль.

В свою очередь, госссекретарь МИД Андрей Заяц отметил, что перед посадкой в самолет всех эвакуированных проверили - они здоровы.

"На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств", - сообщил он.

По словам Заяца, граждане Казахстана покинут борт при посадке в Алматы через несколько часов после вылета из Уханя. Кроме того, в Алматы сменится экипаж рейса.

Ранее посольство Украины в Китае сообщило о начале процесса эвакуации.

Ожидается, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Он приземлится в киевском аэропорту Борисполь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet