Группа мошенниц обманула жителей Днепра на 10 миллионов

Злоумышленницы предлагали людям якобы стать участником государственной программы и получить социальное жилье.

Преступная группа из четырех женщин подозревается в 20 эпизодах мошенничества, совершенных с 2012 года. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Правоохранители сообщили, что злоумышленницы предлагали людям якобы стать участником государственной программы и получить социальное жилье в новостройках Днепра и Киева.

Сотрудники управления уголовного розыска установили жительницу Днипра, организатора мошеннической схемы. 14 февраля оперативники и следователи процессуальным руководством прокуратуры провели обыски по месту жительства фигуранток. У них изъяли вещественные доказательства, в частности печать и поддельные документы от разных учреждений информации о положительном рассмотрении вопроса о кредитовании недвижимости в рамках государственных программ о доступном жилье.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "мошенничество". Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Офис генпрокурора рассказал о мошенниках, действующих от имени ведомства

Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники продавали виртуальные должности. За свои услуги мошенники просили у клиентов вознаграждение в сумме от 50 до 150 тысяч долларов.

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