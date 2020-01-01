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Военные Львовской области скрыли убийство старшины - ГБР

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Пьяный солдат-контрактник ударил ножом в живот старшину. Через сутки военный умер, не получив медицинской помощи.
Командование воинской части скрыло убийство старшины
Командование воинской части скрыло убийство старшины
zik.ua

Командование одной из воинских частей во Львовской области скрыло убийство на территории объекта. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сообщается, что 15 февраля солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот старшину. Через сутки военный умер, не получив медицинской помощи.

"Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории воинской части. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечило квалифицированную медицинскую помощь пострадавшему", - говорится в сообщении.

По факту сокрытия смерти военного, следователи ГБР начали досудебное расследование в отношении служебных лиц части. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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Теги: Львовская область, убийство, военные, военный, воинская часть
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Источник: korrespondent.net

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