Военные Львовской области скрыли убийство старшины - ГБР

Пьяный солдат-контрактник ударил ножом в живот старшину. Через сутки военный умер, не получив медицинской помощи.

Командование одной из воинских частей во Львовской области скрыло убийство на территории объекта. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сообщается, что 15 февраля солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот старшину. Через сутки военный умер, не получив медицинской помощи.

"Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории воинской части. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечило квалифицированную медицинскую помощь пострадавшему", - говорится в сообщении.

По факту сокрытия смерти военного, следователи ГБР начали досудебное расследование в отношении служебных лиц части. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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