Итоги 19 февраля: Эвакуация из Уханя, прогнозы МВФ

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Из Китая эвакуировали украинцев; МВФ спрогнозировал три сценария развития Украины. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

МВФ назвал три сценария развития Украины

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман описал три сценария возможного развития Украины. Первый предполагает полное реформирование и рост ВВП 6% ежегодно, что позволит населению стать богаче на 60% за 20 лет, и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

Второй вариант – частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на 4%, что сделает население богаче всего на 20%.

В третьем сценарии – отката реформ (без рынка земли) и роста темпами до 1,5% – население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня.

В Иране заявили о сильном повреждении “черного ящика“ самолета МАУ

Власти Ирана отказались передать другим странам на расшифровку “черный ящик“ сбитого в Тегеране самолета авиакомпании МАУ несмотря на его повреждения. Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

В свою очередь министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что “черный ящик“ самолета МАУ сильно поврежден. Власти попросили сектор оборонной промышленности помочь с ремонтом “черного ящика“.

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118 человек

Количество смертельных случаев в результате заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа увеличилось до 2118. Общее число инфицированных превысило 74,5 тысячи.

Китайские ученые считают, что пик эпидемии коронавируса уже пройден. Согласно результатам исследования, у большинства людей, зараженных COVID-19 в Китае, наблюдаются легкие симптомы. Риску для жизни подвергаются пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями.

Пять стран ЕС в Совбезе ООН поддержали Украину

После заседания Совета безопасности ООН, посвященного пятой годовщине Минских договоренностей, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша выступили с совместным заявлением в поддержку Украины.

“Мы, страны ЕС, действующие члены Совета безопасности ООН – Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша – полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины согласно ее международно признанных границ“, – говорится в заявлении.

Авторы заявления также отметили, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку так называемых “ДНР“ и “ЛНР“.

“Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей“, - говорится в заявлении.

Эвакуация из Китая: на борт самолета не пустили трех украинцев

В Ухане на этапе осмотра китайскими медиками не допущено на борт Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp, который проводит эвакуацию в Украину, четыре человека, три из них украинцы и одна - иностранка.

Всего на борт допущено 73 человека, после прибытия в Украину они будут размещены в обсервацию в определенном правительством объекте.

Ожидается, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Он приземлится в киевском аэропорту Борисполь.

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