На Закарпатье консул Латвии пытался перевезти через границу контрабанду

Его автомобиль на дипломатических номерах остановили и проверили.

На пункте пропуска “Тыса”, который расположен на Закарпатье, консул Латвии пытался провести в автомобиле на дипномерах контрабанду.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник ГПСУ Павел Билецкий.

Он рассказал, что пограничники были вынуждены применить физическую силу и осмотреть авто с дипломатическими номерами, поскольку водитель заблокировал авто и отказался от досмотра.

Фото из места событий ГПСУ

По его пограничника, внедорожник Toyota был набит контрабандными сигаретами. За рулем находился 29-летний украинец, который показал удостоверение почетного консула Латвии в Ужгороде.

К мужчине применили физическую силу ГПСУ

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Между тем, удостоверение оказалось липовым. Оно не выдавалось МИД Украины. Нацполиция зарегистрировала дело за подделку документа и его использования.

Пограничники применили физическую силу, чтоб открыть транспортное средство. После этого на руки водителя наделе наручники и осмотрели авто. В результате проверки в багажном отделении автомобиля пограничники совместно с таможенниками обнаружили большую партию табачных изделий с акцизными марками Белоруссии. Их перевозили в четырех дорожных сумках. Сейчас подсчитывают количество выявленных сигарет и устанавливают общую сумму товара. Также продолжают проверочные мероприятия в отношении лица водителя.

Напомним, правоохранители раскрыли схему поставок сигарет с оккупированных территорий. Контрафактную продукцию перевозили через линию разграничения и складировали в Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях.

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