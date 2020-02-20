Эвакуация из Уханя: Полтавчане протестуют, перекрыли дороги
Местные жители города Новые Санжары Полтавской области протестуют против прибытия эвакуированных украинцев из Китая. В знак протеста местные жители перекрыли дорогу, а чиновники в ответ согнали колонну автобусов и броневиков.
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Информация о том, что эвакуированных отправят в Новые Санжар появилась в соцсетях еще вечером. Люди сразу начали призывать друг друга собираться и блокировать выезды.
Владельцы авто утром собрались у военного санатория Нацгвардии. Количество протестующих увеличивается. Уже произошли первые стычки.
- Что происходит в Новых Санжарах - видео
Ранее сообщалось о том, что самолет из Уханя приземлился в Киеве на дозаправку.
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