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Эвакуация из Уханя: Полтавчане протестуют, перекрыли дороги

Комментариев: 18
У города Новые Санжары замечена колонна из автобусов и бронеавто.
Эвакуация из Уханя: Полтавчане протестуют, перекрыли дороги
© PavlovskyNews
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Эвакуация из Уханя: Полтавчане протестуют, перекрыли дороги
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Местные жители города Новые Санжары Полтавской области протестуют против прибытия эвакуированных украинцев из Китая. В знак протеста местные жители перекрыли дорогу, а чиновники в ответ согнали колонну автобусов и броневиков. 

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Информация о том, что эвакуированных отправят в Новые Санжар появилась в соцсетях еще вечером. Люди сразу начали призывать друг друга собираться и блокировать выезды. 

Владельцы авто утром собрались у военного санатория Нацгвардии. Количество протестующих увеличивается. Уже произошли первые стычки.

  • Что происходит в Новых Санжарах - видео

Ранее сообщалось о том, что самолет из Уханя приземлился в Киеве на дозаправку.

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Теги: эвакуация, коронавирус, протесты
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Комментариев (18)
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А_Л_Н    20.02.2020, 11:42
Оценка:  +1
А_Л_Н
Господи, какие же тупицы)) В стране эпидемия туберкулеза. Вы каждый день пересекаетесь с туберкулезниками, чихаете, кашляете друг на друга и не митингуете при этом. В Украине эпидемия активастов-идиотов)) силы и время есть, мозгов в голове нет))
Cowboychik    20.02.2020, 11:34
Оценка:  0
Cowboychik
На Донбасс их отправить. В серую зону. Там вокруг все заминировано и если кто захочет уйти, те уйдут на суд Божий...
WTF2wtf    20.02.2020, 11:51
Оценка:  0
WTF2wtf
Туземун, к тебе в Луганск, к тебе в Белгород, к тебе в Запорожье, к тебе в Днепр, к тебе в Одессу, к тебе в Калининград и т.д. ????

Скачи нахер, стандартное антиукраинское путинское быдло на бюджете оккупантов ...
WTF2wtf    20.02.2020, 11:58
Оценка:  0
WTF2wtf
Стандартная "дочь офицера" с кучей служебных аккаунтов на бюджете оккупантов ... лично в танке горело, само распятых снегирей видело, само не может определиться ни с городом своего проживания, ни со страной
Yurko_2019    20.02.2020, 11:14
Оценка:  -1
Yurko_2019
Могли б на дачу Яника відправити
ZaPetra    20.02.2020, 11:25
Оценка:  0
ZaPetra
Нужно во Львов, там самые патриотичные и любящие свой народ украинцы живут
GreenPeace!    20.02.2020, 11:12
Оценка:  +5
GreenPeace!
Это говорит лишь о том,что люди не верят словам политиков.Все понимают,что в других странах,куда забирали своих,есть оборудование и боксы для изоляции,а в Украине нет н чего.Да и вирус,в стадии инкубации,от 21 дня...Люди не против людей,а просто боятся за своих близких и свою жизнь.
vodopadik    20.02.2020, 11:11
Оценка:  +2
vodopadik
пи"*дец что за народ …. люди прошли там карантин тут будут проходить!!! они домой вернулись!!! а эта быдлота там дороги перекрывает.... позорище тупорылое
Opppppz    20.02.2020, 11:24
Оценка:  0
Opppppz
Молодец! Только сомневаюсь, что ты бы согласился приютить кого-то из них у себя дома. Ты забыл, что это за страна? Здесь даже не знают как правильно проводить карантин, везде все можно порешать, никто ничего не соблюдает. Посади кого то из них в карантин без присмотра - он завтра на рынок пойдет.
Cowboychik    20.02.2020, 11:04
Оценка:  -7
Cowboychik
Почему их не отправят в Литву или Польщу? Чомму в Полтаву?
игнат    20.02.2020, 11:23
Оценка:  +1
игнат
Они граждане Украины, эти дебилы подбурени себя пусть поставятна их место.
Cowboychik    20.02.2020, 11:35
Оценка:  -2
Cowboychik
Тогда в Донбасс. В серую зону...
WTF2wtf    20.02.2020, 11:59
Оценка:  0
WTF2wtf
К тебе в Кенигсберг, быдлобот путинский?
Woodbrother    20.02.2020, 11:04
Оценка:  0
Woodbrother
Истерика, раздутая говноканалами типа гавно+гавно приносит свои гнилые плоды.
Cowboychik    20.02.2020, 11:06
Оценка:  -3
Cowboychik
Закрий хлибало, кацапет...
WTF2wtf    20.02.2020, 11:54
Оценка:  0
WTF2wtf
Тупое ольгинское быдло многостаночное, нахер скачи ...
YO_ZURI    20.02.2020, 10:56
Оценка:  +2
YO_ZURI
пздц чума
hope55    20.02.2020, 10:53
Оценка:  +4
hope55
"один народ" (((
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