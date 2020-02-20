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Украина в ОБСЕ обвинила Россию в наступлении на Донбассе

Комментариев: 4
Украина призвала международное сообщество отреагировать на нарушение российскую агрессию.
Заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский
Заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский
Укринформ

Наступление оккупантов в районе линии разграничения на Донбассе , которое произошло 18 февраля, заранее готовились российско-оккупационными войсками. Об этом заместитель постоянного председателя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил во время форума ОБСЕ, пишет "Укринформ".

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Дипломат подчеркнул, что массированная атака на позиции Вооруженных сил Украины готовилась заранее и была спланирована, чтобы усилить давления на Украину.

"Понятно, что российские оккупационные войска заранее готовили это нападение, проводя разведывательные действия. Россия еще раз подтвердила, что не желает конструктивно и добросовестно участвовать в мирном процессе. Зато Кремль продолжает воплощать стратегию эскалации на Донбассе с целью усиления давления на Украину", - заявил Лоссовский.

Представитель Украины также призвал международное сообщество отреагировать на нарушение минских и нормандских договоренностей со стороны РФ и усилить давление на Москву.

Напомним, Россия в ООН обвинила ВСУ в эскалации на Донбассе.

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Комментариев (4)
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Cowboychik    20.02.2020, 10:57
Оценка:  -4
Cowboychik
Брехня. Не хрен соватся в серую зону. Згоднi, побратими?
navigator2    20.02.2020, 11:18
Оценка:  +1
navigator2
х..й хто тобі брат? ти по крові і менталітету обос-цний кацап
Путин-Xyйло    20.02.2020, 11:30
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Cowboychik Нашкрябал паря слов на как бы украинском и сразу типа "украинец"? Вся ОРДЛа благодаря "рУзкому_миру" стала серой зоной!
WTF2wtf    20.02.2020, 11:56
Оценка:  0
WTF2wtf
Колорад=BitcoinCash=Eyyafyallay ekyul=iseamaster=Cowboychik=Туз емун=Ponadyser (и т.д.),
стандартный лживый путинский говномет ... просто нах это антиукраинское быдло на зарплате
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