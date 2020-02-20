Украина в ОБСЕ обвинила Россию в наступлении на Донбассе

Украина призвала международное сообщество отреагировать на нарушение российскую агрессию.

Наступление оккупантов в районе линии разграничения на Донбассе , которое произошло 18 февраля, заранее готовились российско-оккупационными войсками. Об этом заместитель постоянного председателя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил во время форума ОБСЕ, пишет "Укринформ".

Читай также: Боевики возмутились позицией "властей ЛНР" о наступлении на Донбасс

Дипломат подчеркнул, что массированная атака на позиции Вооруженных сил Украины готовилась заранее и была спланирована, чтобы усилить давления на Украину.



"Понятно, что российские оккупационные войска заранее готовили это нападение, проводя разведывательные действия. Россия еще раз подтвердила, что не желает конструктивно и добросовестно участвовать в мирном процессе. Зато Кремль продолжает воплощать стратегию эскалации на Донбассе с целью усиления давления на Украину", - заявил Лоссовский.



Представитель Украины также призвал международное сообщество отреагировать на нарушение минских и нормандских договоренностей со стороны РФ и усилить давление на Москву.



Напомним, Россия в ООН обвинила ВСУ в эскалации на Донбассе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.