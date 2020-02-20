Украина в ОБСЕ обвинила Россию в наступлении на Донбассе
Наступление оккупантов в районе линии разграничения на Донбассе , которое произошло 18 февраля, заранее готовились российско-оккупационными войсками. Об этом заместитель постоянного председателя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил во время форума ОБСЕ, пишет "Укринформ".
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Дипломат подчеркнул, что массированная атака на позиции Вооруженных сил Украины готовилась заранее и была спланирована, чтобы усилить давления на Украину.
"Понятно, что российские оккупационные войска заранее готовили это нападение, проводя разведывательные действия. Россия еще раз подтвердила, что не желает конструктивно и добросовестно участвовать в мирном процессе. Зато Кремль продолжает воплощать стратегию эскалации на Донбассе с целью усиления давления на Украину", - заявил Лоссовский.
Представитель Украины также призвал международное сообщество отреагировать на нарушение минских и нормандских договоренностей со стороны РФ и усилить давление на Москву.
Напомним, Россия в ООН обвинила ВСУ в эскалации на Донбассе.
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стандартный лживый путинский говномет ... просто нах это антиукраинское быдло на зарплате