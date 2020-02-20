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Гончарук высказался по эвакуации из Уханя: Нужно оставаться людьми

Комментариев: 3
Безопасность каждого украинца и тех, кого мы эвакуировали из Уханя, и тех, кто все время находится в Украине, - абсолютный приоритет - подчеркнул премьер.
В Киеве борт из Уханя приземлился на дозаправку
В Киеве борт из Уханя приземлился на дозаправку
Алексей Гончарук Телеграм

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что эвакуация прошла успешно. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица на борту из Уханя чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики. Никаких симптомов острых респираторных инфекций нет.

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“Мы своих не оставляем! В любой ситуации надо быть людьми и помнить, что в такой ситуации мог оказаться каждый из нас или близкий нам человек“ - заявил премьер.

Самолет спецрейса совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь для дозаправки и вылетит в Международный аэропорт Харьков

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“В Харькове будут приняты все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта. Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета“ - рассказал премьер.

Далее 45 украинцев и 27 иностранцев, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области.

Обсервация продлится 14 дней. На локации 24/7 находятся врачи, обеспечены всем необходимым и готовы оказать необходимую помощь

“Мы руководствуемся целью - безопасностью людей. Поэтому, никакой угрозы для находящихся там и окружающих объект не несет. Он прошел проверку эпидемиологов и соответствует всем требованиям ВОЗ“ - подчеркнул Гончарук.

Напомню, что ни одного случая вируса в стране не зарегистрировано

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“Призываю граждан Украины не поддаваться на провокации и соблюдать общественный порядок, а также пониманием отнестись к ситуации наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи“ - подытожил он.

Напомним, местные жители города Новые Санжары протестуют против прибытия эвакуированных из Китая. Люди перекрыли дороги.

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Теги: Алексей Гончарук, эвакуация, Ухань
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Комментариев (3)
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askjhl    20.02.2020, 11:00
Оценка:  0
askjhl
Получается что в Украине люди живут только на юго-востоке, остальные цыгане дикие.
Da-Gabon    20.02.2020, 10:51
Оценка:  0
Da-Gabon
Россияне вчера уже вышли из карантина. А шкиряки своих только привезли, даеще девать не знают куда.
korvin_ral    20.02.2020, 11:09
Оценка:  0
korvin_ral
Вышли из карантина =) ага, ага. Их там вообще не было, как и всегда =)
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