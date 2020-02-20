Гончарук высказался по эвакуации из Уханя: Нужно оставаться людьми

Безопасность каждого украинца и тех, кого мы эвакуировали из Уханя, и тех, кто все время находится в Украине, - абсолютный приоритет - подчеркнул премьер.

В Киеве борт из Уханя приземлился на дозаправку Алексей Гончарук Телеграм

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что эвакуация прошла успешно. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица на борту из Уханя чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики. Никаких симптомов острых респираторных инфекций нет.

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“Мы своих не оставляем! В любой ситуации надо быть людьми и помнить, что в такой ситуации мог оказаться каждый из нас или близкий нам человек“ - заявил премьер.

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“В Харькове будут приняты все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта. Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета“ - рассказал премьер.

Далее 45 украинцев и 27 иностранцев, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области.

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“Мы руководствуемся целью - безопасностью людей. Поэтому, никакой угрозы для находящихся там и окружающих объект не несет. Он прошел проверку эпидемиологов и соответствует всем требованиям ВОЗ“ - подчеркнул Гончарук.

Напомню, что ни одного случая вируса в стране не зарегистрировано

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“Призываю граждан Украины не поддаваться на провокации и соблюдать общественный порядок, а также пониманием отнестись к ситуации наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи“ - подытожил он.

Напомним, местные жители города Новые Санжары протестуют против прибытия эвакуированных из Китая. Люди перекрыли дороги.

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