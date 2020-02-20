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Выжженная земля: ВСУ показали место смертельного боя на Донбассе

Комментариев: 2
Опубликовано место с боев в районе Попасной 18 февраля.
ВСУ показали место боя в районе Попасной
ВСУ показали место боя в районе Попасной
Скриншот

Утром 18 февраля, после 5 часов утра, вооруженные формирования террористов так называемых “народных республик“ ОРДЛО совершили массированное наступление на позиции 72 и 93 бригад ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.

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За четыре с половиной часа, с 5:30 до 10:00, силы оккупантов выпустили около 70 мин 120- и 82-мм калибров, осуществили 30 выстрелов из танков, активно применяли гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.

В результате ожесточенного боя погиб украинский военный, трое получили ранения, еще двое были контужены. Украинские войска ликвидировали 4 сепаратистов, 6 боевиков были ранены.

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Украинские военные показали место видео с места боев 18 февраля. Соответствующее видео опубликовали на странице штаба ООС в Facebook.

На месте, где я сейчас стою, попал артиллерийский снаряд, здесь было дерево. От него остались только корни ... Это была скоординированная операция оккупантов в районе Попасной - Орехово - Новолуганское - Новотошковское. Это была довольно широкая участок фронта “, - комментирует солдат ВСУ.

Земля выгорела от разрывов (снарядов) хотя и мерзлой была. Вот обломки, еще даже краска осталась“, - показывает военный.



Напомним, Украина в ОБСЕ обвинила Россию в наступлении на Донбассе.

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Комментариев (2)
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zveroboy111    20.02.2020, 11:57
Оценка:  -1
zveroboy111
Ну що, падло невірне, допомогло тобі твоє "пєрєстать стрєлять"?
П    20.02.2020, 11:28
Оценка:  0
П
30 выстрелов из танков... Сколько танков повреждено при адекватном ответе? Танк это не миномет, из-за строения не ведет стрельбу. Где ПТУРы? Про Javelin молчу.
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