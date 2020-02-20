Выжженная земля: ВСУ показали место смертельного боя на Донбассе

Опубликовано место с боев в районе Попасной 18 февраля.

Утром 18 февраля, после 5 часов утра, вооруженные формирования террористов так называемых “народных республик“ ОРДЛО совершили массированное наступление на позиции 72 и 93 бригад ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.

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За четыре с половиной часа, с 5:30 до 10:00, силы оккупантов выпустили около 70 мин 120- и 82-мм калибров, осуществили 30 выстрелов из танков, активно применяли гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.



В результате ожесточенного боя погиб украинский военный, трое получили ранения, еще двое были контужены. Украинские войска ликвидировали 4 сепаратистов, 6 боевиков были ранены.

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Украинские военные показали место видео с места боев 18 февраля. Соответствующее видео опубликовали на странице штаба ООС в Facebook.



“На месте, где я сейчас стою, попал артиллерийский снаряд, здесь было дерево. От него остались только корни ... Это была скоординированная операция оккупантов в районе Попасной - Орехово - Новолуганское - Новотошковское. Это была довольно широкая участок фронта “, - комментирует солдат ВСУ.



“Земля выгорела от разрывов (снарядов) хотя и мерзлой была. Вот обломки, еще даже краска осталась“, - показывает военный.





Напомним, Украина в ОБСЕ обвинила Россию в наступлении на Донбассе.

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