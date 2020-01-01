Борт с украинцами из Уханя сел в Борисполе: что там происходит
Самолет из эвакуированными из охваченного коронавирусом Уханя украинцами сел в аэропорту “Борисполь”.
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Об этом сообщает ТСН с места событий.
Известно, что Борисполь - не конечная точка назначения борта. Он приземлился в аэропорту возле столицы на дозаправку. Между тем, сотрудники аэропорта приняли все меры безопасности. Об этом свидетельствуют кадры, на которых все, кто приближается к самолету оснащены масками и защитными костюмами.
Никто из пассажиров лайнера во время дозаправки из самолета не выходил.
Напомним, самолет из Уханя приземлился в Киеве на дозаправку. Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь".
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