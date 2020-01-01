Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Борт с украинцами из Уханя сел в Борисполе: что там происходит

Комментариев: 0
Появилось видео из Борисполя, где сел самолет из Уханя.
Фото с места событий
Фото с места событий
Радио Свобода

Самолет из эвакуированными из охваченного коронавирусом Уханя украинцами сел в аэропорту “Борисполь”.

Читай также: Спасать, эвакуировать, обменивать: Зеленский призвал уважать украинцев из Уханя

Об этом сообщает ТСН с места событий.

Известно, что Борисполь - не конечная точка назначения борта. Он приземлился в аэропорту возле столицы на дозаправку. Между тем, сотрудники аэропорта приняли все меры безопасности. Об этом свидетельствуют кадры, на которых все, кто приближается к самолету оснащены масками и защитными костюмами.

Никто из пассажиров лайнера во время дозаправки из самолета не выходил.

Напомним, самолет из Уханя приземлился в Киеве на дозаправку. Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь". 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Ухань, коронавирус, самолет, эвакуация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь