Борт с украинцами из Уханя сел в Борисполе: что там происходит

Появилось видео из Борисполя, где сел самолет из Уханя.

Самолет из эвакуированными из охваченного коронавирусом Уханя украинцами сел в аэропорту “Борисполь”.

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Об этом сообщает ТСН с места событий.

Известно, что Борисполь - не конечная точка назначения борта. Он приземлился в аэропорту возле столицы на дозаправку. Между тем, сотрудники аэропорта приняли все меры безопасности. Об этом свидетельствуют кадры, на которых все, кто приближается к самолету оснащены масками и защитными костюмами.

Никто из пассажиров лайнера во время дозаправки из самолета не выходил.

Напомним, самолет из Уханя приземлился в Киеве на дозаправку. Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь".

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