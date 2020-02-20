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Эвакуация из Уханя: К протестующим пригнали БТР

Комментариев: 1
Правоохранители пытаются договориться с местными жителями, чтобы они убрали авто из проезжей части.
На место протеста приехал БТР
На место протеста приехал БТР
Скриншот

В городе Новые Санжары, где будут размещены эвакуированные из Уханя украинцы, ситуация обостряется. Местные жители продолжают протест, правоохранителям пока не удается с ними договориться. Об этом сообщает PavlovskyNews в Телеграм.

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“Полиция совместно с Нацгвардией и при использовании тяжелой военной техники, под крики протестующей толпы, пытается убрать автомобили протестующих с проезжей части“ - говорится в сообщении.

В это время полиция Полтавской области сообщает о стычках местных жителей с полицией, которые произошли 20 февраля, около семи часов утра в Новых Санжарах.

“Группа местных жителей во время проведения акции заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказали сопротивление, возникла потасовка“ - говорится в сообщении. 

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Для пресечения правонарушения работники полиции установили 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия противоправных действий.

С целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан призываю участников акции не нарушать Закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены, - отметил начальник полиции Полтавщины Иван Выговский

Напомним, местные жители города Новые Санжары протестуют против прибытия эвакуированных из Китая. Люди перекрыли дороги.

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Теги: эвакуация, Ухань, новые стожары, протест, БТР
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Комментариев (1)
askjhl    20.02.2020, 11:37
Оценка:  +2
askjhl
"Протестующие пытаются договориться с местными жителями" - это как, они сами собой договориться не могут? )))
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