Глава "Укрпочты" похвастался зарплатой и пожаловался на "дешевых менеджеров"

Смелянский заявил, что страной 25 лет руководили "дешевые менеджеры".

Заработная плата главы "Укрпочты" Игоря Смелянского составляет 836 тысяч гривен в месяц, что в 200 раз превышает зарплаты почтальона. Об этом Смелянский рассказал в интервью телеканалу Украина 24.

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Смелянский отметил, что его зарплата составляет 836 тысяч гривен в месяц, однако она может уменьшаться из-за выплаты штрафов.



"Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, поэтому это 200 раз минимальная зарплата ... 836 тысяч гривен в месяц... Если вы руководитель государственного предприятия, один случай по финмониторингу может стоить 204 тысячи штрафа лично для генерального директора, а я платил последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам из-за компьютерных проблемы, так это же всегда все считают, сколько может быть", - отметил Смелянский.

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Глава "Укрпочты" удивился, что за 25 лет никто из украинских чиновников не жаловался на маленькую зарплату.



"Я за то, чтобы в стране все было честно, мне странно, что за 25 лет, ни один госслужащий не жаловался на зарплату... Страной руководили 25 лет дешевые менеджеры", - сказал он.





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