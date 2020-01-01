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В сети показали шокирующие фото обмелевшего озера Свитязь

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В некоторых местах от обычной линии берега вода отступила на 50 метров.
В сети показали шокирующие фото обмелевшего озера Свитязь
© facebook.com/den.kazansky
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В сети показали шокирующие фото обмелевшего озера Свитязь
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В сеть выложили свежие фото катастрофически обмелевшего озера Свитязь в Волынской области. В самом большом и глубоком озере Украины вода отступила от берега на десятки метров. Шокирующие снимки опубликовал на своей страничке в Фейсбуке журналист Денис Казанский.

Вот так сейчас выглядит озеро Свитязь на Волыни. Год назад здесь была вода. А вон там, где на фото зонтики и пирс, был берег. Побережье Свитязя теперь местами напоминает бывшее Аральское море, которое сейчас почти полностью исчезло. Вода отступила метров на 50, - написал он.

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Журналист посетовал на то, что украинцы недостаточно серьезно относятся к проблемам изменения климата и защиты экологической среды. По его словам, причина катастрофического обмеления одного из самых красивых водоемов Украины комплексная – сочетания природных факторов и человеческого влияния.

За прошлый год из-за жары из озера испарилось больше воды, чем поступило. Кроме того, на ситуацию влияют искусственные озера, которые сейчас роют предприниматели у плантаций голубики. Они аккумулируют воду, которая ранее поступала в Шацкие озера, - рассказал Денис Казанский.

Напомним, по факту обмеления Шацких озер открыто уголовное дело. На частной территории рядом с озерами построили незаконные водные объекты, из которых брали воду для полива клубники на площади в 150 га.

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Теги: Свитязь, озеро, Волынская область, изменение климата
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