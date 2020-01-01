Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украину накроют туманы и изморозь, - синоптик

Комментариев: 0
Ухудшение погоды ожидается уже завтра.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Getty Images

Завтра, 21 февраля, в Украине ожидаются осадки и густые туманы.

Читай также: Погода в Украине на 20 февраля: Облачно, местами дожди =

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталка Диденко. 

В западных и восточных регионах, кроме Харьковской области, ожидаются осадки в виде дождя. Ветер в пятницу будет юго-западным, на юге и востоке Украины - восточным. По прогнозу синоптика, порывы ветра не будут сильными, максимум умеренными.

Атмосферное поле над Украиной - преимущественно антициклональное (кроме запада), ветер - не сильный, могут возникнуть местами туманы, которые будут ухудшать видимость, и изморозь, - отмечает синоптик.

Читай также: Погода в Украине на 19 февраля: Тепло, солнечно и без осадков

Кроме того, температура воздуха снизится. В ночь с 20 на 21 февраля ожидается -3...+3 градусов, днем ​​+4...+8 градусов, в восточных областях: +1...+4 градуса. В Киеве 21 февраля ожидается переменчивая облачность, существенных осадков не обещают, максимум - морось. Ночью температура воздуха составит около нуля, днем ​​+5 градусов.

Карта
Карта
facebook.com/tala.didenko

В воскресенье, 23-го февраля, к нам прибегут атмосферные фронты, которые принесут осложнение погоды - осадки и сильный ветер, - добавила Диденко.

Напомним, в Украину пришло настоящее весеннее тепло. Воздух прогреется до рекордных +13 градусов.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: погода, синоптик, туманы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь