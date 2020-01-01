Украину накроют туманы и изморозь, - синоптик

Ухудшение погоды ожидается уже завтра.

Завтра, 21 февраля, в Украине ожидаются осадки и густые туманы.

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Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталка Диденко.

В западных и восточных регионах, кроме Харьковской области, ожидаются осадки в виде дождя. Ветер в пятницу будет юго-западным, на юге и востоке Украины - восточным. По прогнозу синоптика, порывы ветра не будут сильными, максимум умеренными.

Атмосферное поле над Украиной - преимущественно антициклональное (кроме запада), ветер - не сильный, могут возникнуть местами туманы, которые будут ухудшать видимость, и изморозь, - отмечает синоптик.

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Кроме того, температура воздуха снизится. В ночь с 20 на 21 февраля ожидается -3...+3 градусов, днем ​​+4...+8 градусов, в восточных областях: +1...+4 градуса. В Киеве 21 февраля ожидается переменчивая облачность, существенных осадков не обещают, максимум - морось. Ночью температура воздуха составит около нуля, днем ​​+5 градусов.

Карта facebook.com/tala.didenko

В воскресенье, 23-го февраля, к нам прибегут атмосферные фронты, которые принесут осложнение погоды - осадки и сильный ветер, - добавила Диденко.

Напомним, в Украину пришло настоящее весеннее тепло. Воздух прогреется до рекордных +13 градусов.

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