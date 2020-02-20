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Родственники погибших на Майдане пикетируют Офис Президента

Комментариев: 5
Участники акции памяти о Героях Небесной сотни пришли на Банковую.
Родственники погибших на Майдане пикетируют Офис Президента
Цензор.нет

 

Участники марша памяти Героев Небесной Сотни проводят митинг под зданием Офиса президента в Киеве. Они требуют, чтобы Владимир Зеленский обеспечил ход расследования преступлений против Майдана, сообщает Цензор.НЕТ.

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Перед собравшимися выступил Владимир Голоднюк, отец убитого Героя Небесной сотни Устима Голоднюка.

"Я чувствую себя преданным. Неужели мы забыли о Достоинстве? Неужели мы забыли, как здесь смывали кровь с брусчатки? Сегодня обращение ни к тем, кто пришел сюда, я обращаюсь к тем, кто сидит на диванах, кто продался за палку колбасы - неужели мы не имеем Достоинства, не понимаем, что мы украинцы?", - сказал мужчина.

Голоднюк также рассказал, что его приглашали на встречу к президенту Зеленскому, однако он отказался.

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"Мне звонили вчера, позавчера, приглашали на встречу к президенту, который внезапно выявил желание встретиться с родственниками Небесной Сотни. Потом приглашали на встречу к Генеральному прокурору. Я могу сказать, что с президентом и генпрокурором я могу встретиться лишь в суде, когда они будут сидеть на с камье подсудимых, потому что у меня есть Достоинство, такое же какое было у моего сына. Я хочу достучаться до совести украинцев - украинцы не продадим Небесную Сотню", - рассказал Голоднюк.

Часть участников шествия пошли на Банковую к Офису президента. Возле здания люди подняли плакаты с вопросами к президенту: "Когда будут наказаны виновные в убийствах на Майдане?", "Когда будет уволен из ГБР адвоката Януковича Бабиков?", "Когда начнутся "кардинальные изменения" в делах Майдана?", "Когда "слово Зеленского" будет равняться "слову Президента"?".

Напомним, в Киеве прошло Шествие Достоинства.

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Комментариев (5)
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lusyika    20.02.2020, 14:35
Оценка:  0
lusyika
ЗЕгівно повилазило з усіх дір???!!! Чи щ9е якісь залишились заткнуті ЗЕленою пліснявою????????
alex-zol    20.02.2020, 14:24
Оценка:  -10
alex-zol
Зато вы не забыли как деньги клянчить, пидоrасы!!!! пошли нах по работам!
ParisMA    20.02.2020, 13:34
Оценка:  -2
ParisMA
Это родители и родственники погибших наркоманов на Троещине в октябре 2013 года? Или суицидник из Сумской области? Это отбросы которые хотят ДОПЛАТ за своих погибших недолюдей? Или Пете Порошенко неймётся НЕПРЕЗИДЕНТСКАЯ ЖЫЗТЬ ? КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?

ДАРМОЕДЫ ! вот кто они
tulchanin    20.02.2020, 13:33
Оценка:  -2
tulchanin
Почему только преступления против майдана, а преступления майдановцев ? Смерти беркутовцев и ВВшников расследовать не требуют ?
askjhl    20.02.2020, 13:52
Оценка:  -6
askjhl
Да расследовано уже всё давно, озвучивать команды не было.
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