Министр Бородянский сделал неожиданное заявление об экстрасенсах

Глава Минкульта в телеэфире сделал неожиданное заявление.

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Благодаря помощи экстрасенсов из украинских тюрем освободили многих невиновных людей. Такое заявление сделал Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, выступая в эфире “Громадське“.

Ведущий попросил Бородянского ответить на вопрос телезрительницы, спросившей о том, как можно было назначить министром человека, ранее руководившего каналом “с таким шлаком“ как программа “Битва экстрасенсов“. (До назначения в Кабмин Бородянский был одним из топ-менеджеров телеканала СТБ, где выходит упомянутая передача).

“Битва экстрасенсов“ привлекала большую аудиторию. Шлак - не шлак, но благодаря “битве“ было расследовано немало уголовных дел, а многие невинные люди вышли из тюрьмы. Благодаря экстрасенсам, — заявил Бородянский.

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Глава Минкульта отметил, что сам он является маловерующим человеком, но “это случаи, которые фактически были“.

Напомним, 14 февраля министру Бородянскому принесли оригинальную “валентинку”. Активисты постарались “угодить” министру, намекнув, что министр превращается в “пожирателя свободы слова“.

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