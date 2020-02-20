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Министр Бородянский сделал неожиданное заявление об экстрасенсах

Комментариев: 5
Глава Минкульта в телеэфире сделал неожиданное заявление.
Владимир Бородянский
Владимир Бородянский
кадр из видео

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Благодаря помощи экстрасенсов из украинских тюрем освободили многих невиновных людей. Такое заявление сделал Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, выступая в эфире “Громадське“.

Ведущий попросил Бородянского ответить на вопрос телезрительницы, спросившей о том, как можно было назначить министром человека, ранее руководившего каналом “с таким шлаком“ как программа “Битва экстрасенсов“. (До назначения в Кабмин Бородянский был одним из топ-менеджеров телеканала СТБ, где выходит упомянутая передача).

“Битва экстрасенсов“ привлекала большую аудиторию. Шлак - не шлак, но благодаря “битве“ было расследовано немало уголовных дел, а многие невинные люди вышли из тюрьмы. Благодаря экстрасенсам, — заявил Бородянский.

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Глава Минкульта отметил, что сам он является маловерующим человеком, но “это случаи, которые фактически были“.

Напомним, 14 февраля министру Бородянскому принесли оригинальную “валентинку”. Активисты постарались “угодить” министру, намекнув, что министр превращается в “пожирателя свободы слова“.

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Теги: Минкульт, Министерство культуры, Бородянский, Битва экстрасенсов, экстрасенс
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Комментариев (5)
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NTUKC    20.02.2020, 14:25
Оценка:  0
NTUKC
на Чикатило похож
trgvm1    20.02.2020, 13:55
Оценка:  +5
trgvm1
ЕБНУТЫЙ ОБРАТИСЬ К НИМ ШОБ ПОСОВЕТОВАЛИ ТЕБЕ КАК ПРАВИЛЬНО ДЕНЬГИ ТЫРИТЬ А НЕ ПОТУПОМУ ПРЕМИИ СЕБЕ ВЫПИСЫВАТЬ
Graddfeydd    20.02.2020, 13:55
Оценка:  +6
Graddfeydd
Чертовы наркоманы - "расширяют сознание" и становятся в итоге полными неадекватами.
Woodbrother    20.02.2020, 13:29
Оценка:  +7
Woodbrother
КАКАЯ БРЕДЯТИНА !
Путин-Xyйло    20.02.2020, 13:42
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
"Антонинам" нравится Как и рыбкам гуппи.
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