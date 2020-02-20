Трое “слуг” поехали в Новые Санжары проводить разъяснительную работу

Радуцкий рассказал подробности.

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Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что протесты граждан, которые перекрывают трассы и блокируют госпитали из-за приема украинцев из Китая, является попыткой некоторых политических сил сделать пиар на ситуации с распространением коронаровируса в мире.

Об этом он заявил во время своего брифинга, передает Укринформ.

Некоторые политические силы пытаются сделать на мировой беде себе дешевый пиар. Иначе я этого объяснить не могу, потому что не верю, что украинцы сами могли сказать о таком же украинце, что его не надо пускать. Мы страна, которая пережила два Майдана, мы страна, в которой люди выносили из дома последнее, чтобы помочь людям, на фронт отправляли, и тут мне говорят, что украинцы сами без чьей-либо помощи вышли на протесты, чтобы не пускать таких же как они - не поверю, - сказал Радуцкий.

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Кроме того, Радуцкий отметил, что в Новые Санжари поехали трое "Слуг народа" - Константин Касай, Татьяна Цыба и Максим Перебийнис. Они будут находиться на месте происшествия вместе с правоохранителями и проводить разъяснительную работу среди местных жителей для недопущения провокаций.

Напомним, ранее Кучер заявил, что эвакуированные из Китая расстроены "теплым приемом" на родине. Харьковский губернатор рассказал, что состояние эвакуированных украинцев подавленное.

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