Украинцы с Diamond Princess уже вылечились от коронавируса
Ранее заразившиеся опасным штаммом гриппа украинцы успешно побороли болезнь.
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Украинские граждане, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, уже выздоровели. Об этом журналистам заявил глава комитета Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий, пишет РБК-Украина.
Ни одно масс-медиа не сообщило, что они выздоровели. Это та статистика - 15% выздоровевших, среди них есть два украинца, - отметил Радуцкий.
Напомним, в Японии лайнер Diamond Princess покинули 500 пассажиров. Весь процесс высадки людей с Diamond Princess завершится к пятнице. Заболевшим придется остаться на борту лайнера.
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