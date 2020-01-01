Украинцы с Diamond Princess уже вылечились от коронавируса

Ранее заразившиеся опасным штаммом гриппа украинцы успешно побороли болезнь.

Читай также: Число заболевших на Diamond Princess превысило 500 человек

Украинские граждане, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, уже выздоровели. Об этом журналистам заявил глава комитета Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий, пишет РБК-Украина.

Ни одно масс-медиа не сообщило, что они выздоровели. Это та статистика - 15% выздоровевших, среди них есть два украинца, - отметил Радуцкий.

Напомним, в Японии лайнер Diamond Princess покинули 500 пассажиров. Весь процесс высадки людей с Diamond Princess завершится к пятнице. Заболевшим придется остаться на борту лайнера.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.