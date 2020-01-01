Будем сжигать продукты жизнедеятельности - Радуцкий об эвакуированных

В Украине есть официальные тест-системы против коронавируса.

Глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал о том, какие средства безопасности будут применены в санатории МВД в поселке Новые Санжары. По словам чиновника, все прибывшие из Китая здоровы, а ситуация контролируемая.

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Радуцкий подчеркнул, что прибывшие граждане будут находиться 14 дней не на карантине, а на обсервации. В санатории они будут находиться под круглосуточным наблюдением медиков. В случае появления симптомов ОРВИ заболевшего отправят в инфекционную больницу. При этом все вещи и продукты жизнедеятельности будут ликвидироваться.

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“Там будет много людей. Относительно продуктов жизнедеятельности, которые там будут производиться - те которые могут сжигаться, будут сжигаться на специальном предприятии. Те вещи, которые должны быть продезинфицированы - будут. Те вещи, которые должны какое-то время отстояться, чтобы потом быть продезинфицированы - они также будут“ - рассказал чиновник.

Справка: Обсервация - это медико-санитарная мера, применяющаяся в отношении граждан, которые прибыли из территорий под карантином. Обсервация - это изолирование граждан в течение одного максимального инкубационного периода с момента последнего возможного заражения под наблюдением врачей.

Радуцкий подчеркнул, что в Украине имеются в достаточном количестве тест-системы для выявления китайского коронавируса.

В Украине достаточно тест-систем в случае первой волны коронавируса, - “слуга народа“ Радуцкий

Тесты для выявления коронавируса Украина имеет. Это не тесты какого-то производства, а официальные тесты - подытожил он

Напомним, местные жители города Новые Санжары протестуют против прибытия эвакуированных из Китая. Люди перекрыли дороги.

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