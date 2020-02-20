Вертолет доставил в Харьков бойцов, раненных при эскалации в зоне ООС
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В Военно-медицинский клинический центр Северного региона вертолетом доставили военных, которые 18 февраля были ранены в результате эскалации боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Сообщается, что вертолет доставил в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, расположенный в Харькове, шестерых раненных бойцов. Там военнослужащим оказали всю необходимую помощь и начали курс лечения.
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По словам начальника лечебного учреждения, полковника медицинской службы Юрия Подоляна, все пациенты, которые прибыли к ним из района проведения операции Объединенных сил, находятся в удовлетворительном состоянии.
У одного из них было подозрение на инфаркт миокарда, но он не принимал участия в бою. Три человека имеют огнестрельно-осколочные ранения мягких тканей. Еще два бойца прибыли с боевыми травмами, связанными со взрывом, - отметил он.
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Подолян также уточнил, что состояние одного из пациентов, который оценивался как тяжелый, после хирургического вмешательства улучшилось до средней степени тяжести. Остальные ребята имеют легкие ранения или травмы.
В случае прибытия родственников к раненым, им будут созданы условия для общения.
Напомним, во вторник, 18 февраля, на Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Луганской области боевики провели массированную атаку на украинские позиции. Атака была отбита. Минобороны сообщало об одном погибшем солдате и четверых раненных.
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