На здании сельсовета на Закарпатье появился флаг Венгрии: разгорелся скандал

На Закарпатье снова разгорелся скандал.

На здании одного из сельских советов Мукачевской ОТО появился флаг Венгрии. Это стало причиной нового скандала.

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Фотодоказательство опубликовал на своей странице в Facebook экс-нардеп Игорь Лапин, бывший командир роты батальона "Айдар".

Ау, СБУ, Баканов. Вот, где черти, такое было в Крыму, только в других цветах, до 2014 года. Ну бегом, блд, на работу. Сельсовет в Дерцене, нынешняя Мукачевская ОТО (был Мукачевский район), Закарпатская область. По Береговскому району такое почти везде, - написал Лапин.

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Многие пользователи сети отмечают, что это очередной демонстративный шаг со стороны Венгрии. СБУ пока не этот инцидент никак не отреагировала.

Напомним, СБУ завела дело из-за карты "венгерского" Закарпатья. В цвета флага Венгрии окрашены части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в нардепы от венгерского меньшинства.

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