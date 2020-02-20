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На здании сельсовета на Закарпатье появился флаг Венгрии: разгорелся скандал

Комментариев: 2
На Закарпатье снова разгорелся скандал.
Фото из места событий
Фото из места событий
facebook.com/igoroleksandrovychlapin

На здании одного из сельских советов Мукачевской ОТО появился флаг Венгрии. Это стало причиной нового скандала.

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Фотодоказательство опубликовал на своей странице в Facebook экс-нардеп Игорь Лапин, бывший командир роты батальона "Айдар".

Ау, СБУ, Баканов. Вот, где черти, такое было в Крыму, только в других цветах, до 2014 года. Ну бегом, блд, на работу. Сельсовет в Дерцене, нынешняя Мукачевская ОТО (был Мукачевский район), Закарпатская область. По Береговскому району такое почти везде, - написал Лапин.

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Многие пользователи сети отмечают, что это очередной демонстративный шаг со стороны Венгрии. СБУ пока не этот инцидент никак не отреагировала.

Напомним, СБУ завела дело из-за карты "венгерского" Закарпатья. В цвета флага Венгрии окрашены части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в нардепы от венгерского меньшинства.

 

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Теги: Лапин, флаг, Венгрия, Закарпатье
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Комментариев (2)
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Fon_Pascha    20.02.2020, 14:50
Оценка:  -1
Fon_Pascha
странно, а че войска не вводятся как в донецкую область? че так тихо и спокойно? потому- что там 90 % говорит НЕ на украинском! и даже его не понимают
ИИИИИИИИИИ    20.02.2020, 14:47
Оценка:  -1
ИИИИИИИИИИ
Так в Берегово 70% молодёжи мову и не знают - говорят по мадьярски. И вывески на мадьярском. Мы ночью заехали - думали, что через границу случайно перемахнули..
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