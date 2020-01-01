Скалецкая: Паника вокруг эвакуации создается искусственно

Министр здравоохранения считает, что это может быть спланированная информационная атака.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что паника вокруг эвакуации украинских граждан из зараженного Уханя искусственно спланирована. Также она заявила, что это может быть информационной атакой на Министерство здравоохранения Украины. Об этом она написала у себя в Facebook.

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“Паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая наших граждан, создается искусственно. Сегодня утром якобы от имени Минздрава и ЦОЗ был распространен фейк о том, что в Украине выявлены случаи заражения коронавирусом“, - заявила Скалецкая.

Также Скалецкая обратилась к главе Службы безопасности Украины с просьбой отреагировать на данные случаи.

Я имею все основания считать, что такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против Министерства здравоохранения. Поэтому я обратилась к главе Службы безопасности Украины с просьбой отреагировать на эти случаи, - написала министр.

Скриншот facebook.com/zoryana.chernenko

Напомним, ранее Харьковский губернатор рассказал, что состояние эвакуированных украинцев подавленное.

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