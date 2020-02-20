"Небывалый кризис морали": Комаровский гневно высказался о протестах

Известный врач и шоумен жестко раскритиковал украинцев, протестующих против прибытия эвакуированных из Китая сограждан.

Читай также: Скалецкая: Паника вокруг эвакуации создается искусственно

20 февраля 2020 года войдет в историю Украины как небывалый кризис морали и интеллекта. Такое мнение выразил известный врач-педиатр и шоумен Евгений Комаровский на своей странице в Фейсбук.

Думаю, день 20 февраля 2020-го войдет в историю. Небывалая соборность, небывалое единение! Небывалый кризис морали и запасов интеллекта, - написал он.

Читай также: Эвакуированные из Китая растроены “теплым приемом“ на родине

Комаровский отметил, что украинцы постоянно демонстрируют поразительное равнодушие в отношении реальных угроз, но при этом боятся здоровых соотечественников, прибывших из Китая.

Не прививать детей – не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся (даже зная, что сыворотки нет)… Ремни безопасности – для слабаков. Суррогатный алкоголь – наше все… Наших абсолютно здоровых (!) соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1,4 млрд человек заболело 75 тыс., готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина, - возмутился врач.

Напомним, в городе Новые Санжары на Полтавщине, где планируется разместить в карантине эвакуированных из Уханя украинцев, начались массовые акции протеста. Местные жители категорически не согласны, чтобы карантин проходил в их городе. Аналогичные акции протеста ранее проходили и в других городах страны, где также рассматривались варианты размещения эвакуированных из Китая.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.