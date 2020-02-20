Эвакуация украинцев из Уханя:Все, что известно сейчас о прибывших из Китая онлайн.

Эвакуированные украинцы из Китая в автобусе 20 февраля по пути в поселок Новые Санжары EPA/UPG

Эвакуация украинцев из Уханя, где зафиксирована эпидемия короновируса, превратилась в настоящий триллер с протестами, БТРами и горящими шинами. Подготовка к эвакуации шла продолжительное время, власти до последнего момента не сообщали, как будет проведена операция и где поселят наших граждан.

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Локация для обсервации стала известна в социальных сетях вчера вечером. Местные жители сразу стали протестовать. Они перекрыли дорогу, выступая против поселения эвакуированных граждан в местном санатории для сотрудников МВД. Возникли стычки. Конечно, такого приема наши граждане из Китая точно не ожидали.

Эвакуация украинцев из Китая - подробности, видео, фото, онлайн