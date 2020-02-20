Эвакуация украинцев из Китая - подробности, видео, фото
Эвакуация украинцев из Уханя, где зафиксирована эпидемия короновируса, превратилась в настоящий триллер с протестами, БТРами и горящими шинами. Подготовка к эвакуации шла продолжительное время, власти до последнего момента не сообщали, как будет проведена операция и где поселят наших граждан.
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Локация для обсервации стала известна в социальных сетях вчера вечером. Местные жители сразу стали протестовать. Они перекрыли дорогу, выступая против поселения эвакуированных граждан в местном санатории для сотрудников МВД. Возникли стычки. Конечно, такого приема наши граждане из Китая точно не ожидали.
Эвакуация украинцев из Китая - подробности, видео, фото, онлайн
Церковь призвала жителей Новых Санжар к терпимости и милосердию
Самолет, эвакуировавший людей из Ухани, полностью прошел дезинфекцию
Экипаж самолета, который эвакуировал из Уханя украинских граждан, был в шоке от проходящих в Украине митингов.
Аваков приехал успокаивать жителей Новых Санжар.
Украинцы из Китая уже в автобусе и скоро поедут в Новые Санжары
Евгений Комаровский заявил о том, что украинцы постоянно демонстрируют поразительное равнодушие в отношении реальных угроз, но при этом боятся здоровых соотечественников, прибывших из Китая.
Пользователи социальных сетей активно делятся мемами и фотожабами касательно эвакуации
Глава МОЗ Зоряна Скалецкая заявила о том, что паника вокруг эвакуации украинских граждан из зараженного Уханя искусственно спланирована.
Михаил Радуцкий рассказал о том, какие средства безопасности будут применены в санатории МВД в поселке Новые Санжары
В Новые Санжари поехали Константин Касай, Татьяна Цыба и Максим Перебийнис для проведения разъяснительной работы
В районе Новых Санжар образовалась огромная пробка. Дорога заблокирована. Люди продолжают протест.
Украинцы с Diamond Princess уже вылечились от коронавируса. Об этом сообщил Михаил Радуцкий.
Стало известно, кого именно не пустили на борт. Среди них было два гражданина Украины и одна гражданка Казахстана. Также от эвакуации отказалась украинца с домашним питомцем. Девушку не пустили на борт самолета, так как питомец может быть переносчиком коронавируса.
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал о том, что эвакуированные из Китая украинцы растроены приемом на родине.
К украинцам обратился глава МВД Арсен Аваков.
Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейкам. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз - заявил министр
Стало известно, как себя чувствуют эвакуированные из Китая. Глава МОЗ Зоряна Скалецкая сообщила о том, что ситуация под контролем, а все эвакуированные здоровы.
В Центре общественного здоровья опровергли фейк о том, что в Украине якобы зафиксирован коронавирус.
Тем временем под Тернополем люди пели молебен Богородице против украинцев из Уханя. Они боялись поселения эвакуированных в их местном санатории Медобори.
Глава Харьковской ОГА заявил о том, что прибывшие пассажиры проходят проверку. После они отправятся на обсервацию в поселке Новые Санжары
Boeing 737-700 NG приземлился в Харькове.
Все, что известно на данный момент:
- На борту 45 украинцев и 27 иностранцев, которых отправят на обсервацию в Новые Санжары.
- Обсервация продлится 14 дней. После все граждане вернутся домой.
Самолет вылетел из Киева в направлении Харькова
В МВД призвали украинцев не поддаваться панике. Чиновники уверяют, что угрозы здоровью граждан нет. Все необходимые профилактические мероприятия проводятся.
Президент Украины Владимир Зеленский прояснил ситуацию вокруг эвакуации украинцев из Китая и раскритиковал "холодный прием" в виде протестов в Новых Санжарах.
Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны - заявил президент.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказался по эвакуации украинцев из Уханя.
Мы своих не оставим! Нужно оставаться людьми. Нужно понимать, что в такой ситуации мог оказаться каждый человек - подчеркнул премьер.
Протесты в Новых Санжарах накаляются. В поселок пригнали БТР.
В Сети появилось видео с борта самолета. Ролик опубликовал бывший нардеп Игорь Мосийчук.
Тем временем в поселке Новые Санжары продолжаются протесты местных жителей против прибытия эвакуированных из Китая украинцев. Чиновники подогнали к поселку военную технику. Также здесь находится Нацгвардия и полиция.
Самолет приземлился в Киеве. В МВД сообщили, что борт приземлился для дозаправки топливом. После самолет снова полетит в Харьков. В это же время глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что Харьков будет транзитным городом. Эвакуированные из Китая в нем не останутся.
Самолет сделал 35 кругов над аэропортом в Харькове. После он изменил курс и полетел с сторону Киева.