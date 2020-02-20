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Эвакуация украинцев из Китая - подробности, видео, фото

Комментариев: 9
Эвакуация украинцев из Уханя:Все, что известно сейчас о прибывших из Китая онлайн.
Эвакуированные украинцы из Китая в автобусе 20 февраля по пути в поселок Новые Санжары
Эвакуированные украинцы из Китая в автобусе 20 февраля по пути в поселок Новые Санжары
EPA/UPG

Эвакуация украинцев из Уханя, где зафиксирована эпидемия короновируса, превратилась в настоящий триллер с протестами, БТРами и горящими шинами. Подготовка к эвакуации шла продолжительное время, власти до последнего момента не сообщали, как будет проведена операция и где поселят наших граждан. 

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Локация для обсервации стала известна в социальных сетях вчера вечером. Местные жители сразу стали протестовать. Они перекрыли дорогу, выступая против поселения эвакуированных граждан в местном санатории для сотрудников МВД. Возникли стычки. Конечно, такого приема наши граждане из Китая точно не ожидали

Эвакуация украинцев из Китая - подробности, видео, фото, онлайн

 

16:54

Церковь призвала жителей Новых Санжар к терпимости и милосердию

16:02

Самолет, эвакуировавший людей из Ухани, полностью прошел дезинфекцию

16:01

Экипаж самолета, который эвакуировал из Уханя украинских граждан, был в шоке от проходящих в Украине митингов.

15:10

Аваков приехал успокаивать жителей Новых Санжар.

14:58

Украинцы из Китая уже в автобусе и скоро поедут в Новые Санжары

14:47

Евгений Комаровский заявил о том, что украинцы постоянно демонстрируют поразительное равнодушие в отношении реальных угроз, но при этом боятся здоровых соотечественников, прибывших из Китая.

 

14:40

Пользователи социальных сетей активно делятся мемами и фотожабами касательно эвакуации

 

14:28

Глава МОЗ  Зоряна Скалецкая заявила о том, что паника вокруг эвакуации украинских граждан из зараженного Уханя искусственно спланирована.

14:08

Михаил Радуцкий рассказал о том, какие средства безопасности будут применены в санатории МВД в поселке Новые Санжары

14:03

В Новые Санжари поехали Константин Касай, Татьяна Цыба и Максим Перебийнис для проведения разъяснительной работы

13:54

В районе Новых Санжар образовалась огромная пробка. Дорога заблокирована. Люди продолжают протест.

13:46

Украинцы с Diamond Princess уже вылечились от коронавируса. Об этом сообщил Михаил Радуцкий.

13:06

Стало известно, кого именно не пустили на борт. Среди них было два гражданина Украины и одна гражданка Казахстана. Также от эвакуации отказалась украинца с домашним питомцем. Девушку не пустили на борт самолета, так как питомец может быть переносчиком коронавируса.

12:47

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал о том, что эвакуированные из Китая украинцы растроены приемом на родине.

12:46

К украинцам обратился глава МВД Арсен Аваков.

Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейкам. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз - заявил министр

 

12:36

Стало известно, как себя чувствуют эвакуированные из Китая. Глава МОЗ Зоряна Скалецкая сообщила о том, что ситуация под контролем, а все эвакуированные здоровы.

 

12:35

В Центре общественного здоровья опровергли фейк о том, что в Украине якобы зафиксирован коронавирус.

12:28

Тем временем под Тернополем люди пели молебен Богородице против украинцев из Уханя. Они боялись поселения эвакуированных в их местном санатории Медобори.

 

12:26

Глава Харьковской ОГА заявил о том, что прибывшие пассажиры проходят проверку. После они отправятся на обсервацию в поселке Новые Санжары

 

12:00

Boeing 737-700 NG приземлился в Харькове.

Все, что известно на данный момент:

  • На борту 45 украинцев и 27 иностранцев, которых отправят на обсервацию в Новые Санжары.
  • Обсервация продлится 14 дней. После все граждане вернутся домой.

11:16

Самолет вылетел из Киева в направлении Харькова

 

11:15

В МВД призвали украинцев не поддаваться панике. Чиновники уверяют, что угрозы здоровью граждан нет. Все необходимые профилактические мероприятия проводятся.

11:13

Президент Украины Владимир Зеленский прояснил ситуацию вокруг эвакуации украинцев из Китая и раскритиковал "холодный прием" в виде протестов в Новых Санжарах.

Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны - заявил президент.

11:12

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказался по эвакуации украинцев из Уханя.

Мы своих не оставим! Нужно оставаться людьми. Нужно понимать, что в такой ситуации мог оказаться каждый человек - подчеркнул премьер.

11:12

Протесты в Новых Санжарах накаляются. В поселок пригнали БТР.

10:40

В Сети появилось видео с борта самолета. Ролик опубликовал бывший нардеп Игорь Мосийчук.

09:45

Тем временем в поселке Новые Санжары продолжаются протесты местных жителей против прибытия эвакуированных из Китая украинцев. Чиновники подогнали к поселку военную технику. Также здесь находится Нацгвардия и полиция.

09:30

Самолет приземлился в Киеве. В МВД сообщили, что борт приземлился для дозаправки топливом. После самолет снова полетит в Харьков. В это же время глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что Харьков будет транзитным городом. Эвакуированные из Китая в нем не останутся.

 

09:00

Самолет сделал 35 кругов над аэропортом в Харькове. После он изменил курс и полетел с сторону Киева.

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Теги: эвакуация украинцев из китая, эвакуация, подробности, фото, видео, онлайн
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Комментариев (9)
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Рондол    20.02.2020, 16:56
Оценка:  -3
Рондол
Самых хитрых эвакуировали россияне, а теперь они бегают по каналам Ахмета и всяким шустерам, рассказывают как любят Украины и как их использовала пропаганда злого Путина.
Мыкола    20.02.2020, 16:45
Оценка:  +5
Мыкола
Похоже , что сливной бачок стал туалетной ямой с дерьмом , т.есть с говном ! Позорище украинским селюкам, показавшим себя с самой худшей стороны ! 30 лет капитализма сделали из людей говно !
Сливной-Бачок    20.02.2020, 16:15
Оценка:  -6
Сливной-Бачок
Если у этих потенциальных носителей смертельного вируса нет заражения, то пускай ЗЕлупа иАрахамия с Коломойским пойдут и встретят2и обнимет их
Сливной-Бачок    20.02.2020, 16:10
Оценка:  -6
Сливной-Бачок
Я слышал, что Коломойский эвакуировался уже в Израиль
Сливной-Бачок    20.02.2020, 16:06
Оценка:  -6
Сливной-Бачок
Жи.довская власть Су.к Народа Израиля пытается устроить Украине новый Голодомор.
andy55524    20.02.2020, 16:05
Оценка:  0
andy55524
на куй медоборы спалить.
Сливной-Бачок    20.02.2020, 16:08
Оценка:  -4
Сливной-Бачок
И твою ху тоже. Ты тоже отказываешься принять этих потенциальных носителей
andy55524    20.02.2020, 16:14
Оценка:  +1
andy55524
Это наши граждане, а вы глотки им готовы перегрызть и заживо спалить!!!!!
Рондол    20.02.2020, 16:58
Оценка:  -4
Рондол
Наши эти те кто живёт и работает в Украине, а всякую шушеру шатающиюся по заграницам пусть принимают бандеры
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