В Раде заявляют, что Мэр Тернополя Надал противодействует эвакуации

Нардепы от "Слуги Народа" обратились в правоохранительные органы.

Народные депутаты от "Слуги народа" заявляют, что мэр Тернополя Сергей Надал заместителем председателя Тернопольского облсовета Василий Деревляный намеренно противодействуют эвакуации людей из Китая. Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал нардеп "Слуги Народа" Александр Качур, пишет Цензор.НЕТ.

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Качур сообщил, что нардепы подготовили заявление об возможном совершении преступления тернопольскими чиновниками.



"Мною было подготовлено с нашими коллегами заявление об возможном совершении преступления по факту недопустимых действий и превышения власти, в частности, Василием Деревляным - первым заместителем председателя Тернопольского облсовета, который направил соответствующее представление к председателю областного совета и фактически дал ... незаконное указание о том, чтобы самолет не допускали на территорию аэропорта. Это также Сергей Надал из ВО "Свобода" - городской голова, который также выступил в поддержку того, чтобы не допускали самолет. Это точно не государственная позиция. Это точно не отношение, которое должно быть у политика к украинским гражданам", - сказал Качура.

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Депутаты направили заявление в Офис Генпрокурора, ГБР и МВД.



"Это абсолютно недопустимо и мы обращаемся к Генеральному прокурору, председателю ГБР, министру внутренних дел Авакову, чтобы они дали правовую оценку действиям этих чиновников", - резюмировал Качура.



Напомним, часть персонала санатория, в который везут украинцев из Китая, уволилась.

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