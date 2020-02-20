В Раде заявляют, что Мэр Тернополя Надал противодействует эвакуации
Народные депутаты от "Слуги народа" заявляют, что мэр Тернополя Сергей Надал заместителем председателя Тернопольского облсовета Василий Деревляный намеренно противодействуют эвакуации людей из Китая. Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал нардеп "Слуги Народа" Александр Качур, пишет Цензор.НЕТ.
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Качур сообщил, что нардепы подготовили заявление об возможном совершении преступления тернопольскими чиновниками.
"Мною было подготовлено с нашими коллегами заявление об возможном совершении преступления по факту недопустимых действий и превышения власти, в частности, Василием Деревляным - первым заместителем председателя Тернопольского облсовета, который направил соответствующее представление к председателю областного совета и фактически дал ... незаконное указание о том, чтобы самолет не допускали на территорию аэропорта. Это также Сергей Надал из ВО "Свобода" - городской голова, который также выступил в поддержку того, чтобы не допускали самолет. Это точно не государственная позиция. Это точно не отношение, которое должно быть у политика к украинским гражданам", - сказал Качура.
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Депутаты направили заявление в Офис Генпрокурора, ГБР и МВД.
"Это абсолютно недопустимо и мы обращаемся к Генеральному прокурору, председателю ГБР, министру внутренних дел Авакову, чтобы они дали правовую оценку действиям этих чиновников", - резюмировал Качура.
Напомним, часть персонала санатория, в который везут украинцев из Китая, уволилась.
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