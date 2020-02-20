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В Раде заявляют, что Мэр Тернополя Надал противодействует эвакуации

Комментариев: 8
Нардепы от "Слуги Народа" обратились в правоохранительные органы.
Народный депутат Александр Качура
Народный депутат Александр Качура
Александр Качура/Facebook

Народные депутаты от "Слуги народа" заявляют, что мэр Тернополя Сергей Надал заместителем председателя Тернопольского облсовета Василий Деревляный намеренно противодействуют эвакуации людей из Китая. Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал нардеп "Слуги Народа" Александр Качур, пишет Цензор.НЕТ.

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Качур сообщил, что нардепы подготовили заявление об возможном совершении преступления тернопольскими чиновниками.

"Мною было подготовлено с нашими коллегами заявление об возможном совершении преступления по факту недопустимых действий и превышения власти, в частности, Василием Деревляным - первым заместителем председателя Тернопольского облсовета, который направил соответствующее представление к председателю областного совета и фактически дал ... незаконное указание о том, чтобы самолет не допускали на территорию аэропорта. Это также Сергей Надал из ВО "Свобода" - городской голова, который также выступил в поддержку того, чтобы не допускали самолет. Это точно не государственная позиция. Это точно не отношение, которое должно быть у политика к украинским гражданам", - сказал Качура.

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Депутаты направили заявление в Офис Генпрокурора, ГБР и МВД.

"Это абсолютно недопустимо и мы обращаемся к Генеральному прокурору, председателю ГБР, министру внутренних дел Авакову, чтобы они дали правовую оценку действиям этих чиновников", - резюмировал Качура.

Напомним, часть персонала санатория, в который везут украинцев из Китая, уволилась.

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Комментариев (8)
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Сливной-Бачок    20.02.2020, 16:02
Оценка:  -9
Сливной-Бачок
Те кто так хочет помочь этим потенциальным носителям смертельного вируса, возьмите их к себе домой. Заодно они Вам и расскажут как от этого вируса умерло неофициально 20 000 людей в Китае.
Хитрый-Лис    20.02.2020, 16:33
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
а чего ж ты сцука не выл когда эпидемии кори на Тернополе бушевала. Всякую заразу разносите по Украине.
Alexsy    20.02.2020, 16:01
Оценка:  +3
Alexsy
ВО "сволота", що з них взяти.
Там нормальних людей ніколи і не було!
Сливной-Бачок    20.02.2020, 15:59
Оценка:  -6
Сливной-Бачок
Всех потенциальных носителей смертельного вируса послать в Днепропетровск к Коломойскому, Боголюбову, Дубинскому,Арахамии и Бужанскому. Посмотрим как они любят Украинцев. Или , они больше любятИзраиль?
Сливной-Бачок    20.02.2020, 16:00
Оценка:  -4
Сливной-Бачок
Но, что-то в Днепре их размещать не собираются.
askjhl    20.02.2020, 16:09
Оценка:  +4
askjhl
Так в Днепре люди живут а не Сливные-Бачки ))))
Хитрый-Лис    20.02.2020, 16:35
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Поддерживаю- вас обнести колючей проволокой и в схрон............
Хитрый-Лис    20.02.2020, 15:46
Оценка:  +5
Хитрый-Лис
Тернопольских Заробітчан с Польши не пускать пущай там околачиваются. Мало ли какую заразу притащат с собой ..
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