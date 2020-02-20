В Днепре ветеран ООС взорвал дверь квартиры экс-супруги

Проблемы на личном фронте заставили ветерана ООС взорвать дверь квартиры бывшей жены.

В Днепре мужчина, который недавно вернулся из зоны ООС, взорвал дверь квартиры своей бывшей жены.

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Об этом сообщает Днепр Оперативный.

Отмечается, что инцидент произошел на жилом массиве Красный Камень. Мужчина, которого бывшая жена не пускала в квартиру сначала пытался выбить дверь, а затем устроил взрыв.

Кроме того, неадекватный мужчина устроил несколько взрывов и поджогов, вырывал рубильник электрощитка, а также угрожал расправой женщине и ее родным.

Повреждена дверь dnepr.express

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Более того, взрыв повредил не только дверь квартиры. Из-за инцидента не работает лифт, стены и потолок в подъезде закопчены, стоит резкий запах гари.

Пострадавшая женщина, которая состоит в официальном разводе со злоумышленником, за два дня уже 5 раз обращалась в полицию. На данный момент копы устанавливают все детали инцидента.

Напомним, ФСБ в Крыму задержала двух подростков, которые якобы хотели взорвать школу. В ФСБ сообщили, что задержали двух несовершеннолетних по подозрению в "подготовке терактов".

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