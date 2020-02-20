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Церковь призывает жителей Новых Санжар к терпимости и милосердию

Комментариев: 3
У Епифания призывают протестующих против обсервации украинцев из Китая к терпимости и милосердию.
Протестующие в Новых Сенжарах
Протестующие в Новых Сенжарах
poltava.to

ПЦУ Украины призвала всех граждан, в частности, жителей Новых Санжар, проявить милосердие и терпимость в связи с напряженной атмосферой из-за эвакуации из Уханя. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в четверг, 20 февраля.

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“Дорогие братья и сестры, соотечественники! В связи с возвращением в Украину наших граждан, которых эвакуировали из Китая, где распространилось опасное заболевание, мы наблюдаем проявления агрессивного отношение к их приезду на Родину. Хотя медицинскими службами удостоверяется, что среди тех, кто вернулся, нет больных, и необходимость прохождения карантина есть дополнительной и необходимой мерой безопасности - страх и отчуждение подталкивают людей к неприятию“, - говорится в сообщении.

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В ПЦУ добавили: “Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество“.

Напомним,в Раде заявляют, что мэр Тернополя Надал противодействует эвакуации.

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Теги: вирусы, церковь, митинг, Вирус, протесты, протест, Полтавская область, эвакуация, православная церковь, коронавирус, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Комментариев (3)
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vlabzh    20.02.2020, 17:25
Оценка:  0
vlabzh
Милосердие конечно хорошое качество.
С другой стороны, прилетевшие контактировали с теми, кого отцепили.
Китайская статистика такова, что не выживает каждый десятый из заболевших.
В наших реалиях один заболевший может стать причиной тотальной эпидемии.
Так что людей очень даже можно понять.
Рондол    20.02.2020, 17:02
Оценка:  -4
Рондол
Почему его нельзя было посадить в Киеве церковь расскажет
Распятый_мальчик    20.02.2020, 17:18
Оценка:  +1
Распятый_мальчик
Прежде, чем здесь гадить, посмотрел бы в каких условиях разместили раССеянеязыческих, которых эвакуировали с Китая, на мокшандии... Даже два кольца роССгвардии поставили, чтобы никто не сбежал!
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