Церковь призывает жителей Новых Санжар к терпимости и милосердию
ПЦУ Украины призвала всех граждан, в частности, жителей Новых Санжар, проявить милосердие и терпимость в связи с напряженной атмосферой из-за эвакуации из Уханя. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в четверг, 20 февраля.
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“Дорогие братья и сестры, соотечественники! В связи с возвращением в Украину наших граждан, которых эвакуировали из Китая, где распространилось опасное заболевание, мы наблюдаем проявления агрессивного отношение к их приезду на Родину. Хотя медицинскими службами удостоверяется, что среди тех, кто вернулся, нет больных, и необходимость прохождения карантина есть дополнительной и необходимой мерой безопасности - страх и отчуждение подталкивают людей к неприятию“, - говорится в сообщении.
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В ПЦУ добавили: “Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество“.
Напомним,в Раде заявляют, что мэр Тернополя Надал противодействует эвакуации.
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С другой стороны, прилетевшие контактировали с теми, кого отцепили.
Китайская статистика такова, что не выживает каждый десятый из заболевших.
В наших реалиях один заболевший может стать причиной тотальной эпидемии.
Так что людей очень даже можно понять.