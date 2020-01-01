Стало известно состояние украинцев, не допущенных к эвакуации

Посольство Украины решает вопрос о размещении трех украинцев, недопущенных к эвакуации.

Трое граждан Украине не были допущены к эвакуации их Уханя, так как перед отлетом у них была зафиксирована повышенная температура. На данный момент температура спала, они чувствуют себя нормально. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Китае.

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На данный момент решается вопрос о дальнейшем размещении трех украинцев, недопущенных к эвакуации.



"Перед отлетом китайским медперсоналом было проведено медицинское обследование граждан Украины и иностранцев на предмет выявления возможных признаков инфицирования коронавирусом или симптомов болезни, который осуществлялся трижды: на входе в аэропорт, в местах паспортного/таможенного контролей и перед посадкой в самолет. При последнем, третьем медосмотре перед посадкой в самолет была обнаружена повышенная температура (37,4 - 37,5 С) у трех украинских граждан (2 мужчин и 1 женщины) и одной гражданки Казахстана, которые, соответственно, не были допущены к посадке на самолет", - сообщает в посольстве.

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Отмечается, что люди были временно госпитализированы и помещены под карантин. На данный момент их состояние нормальное.



"К счастью, утром 20 февраля у всех трех наших соотечественников температура тела была нормальная. Посольство Украины в КНР сейчас решает вопрос дальнейшего размещения этих граждан", - сообщили в посольстве.



Напомним,в Раде заявляют, что мэр Тернополя Надал противодействует эвакуации.

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