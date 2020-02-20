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В Одессе прихожане УПЦ МП заявляют о "готовности противостоять эвакуированным"

Комментариев: 3
В Одессе прихожане Московского патриархата распространяют листовки с провокационным текстом.
В Одессе раздают листовки против эвакуированных из Китая украинцев
В Одессе раздают листовки против эвакуированных из Китая украинцев
048

Прихожане Московского Патриархата в Одессе намерены “противостоять эвакуированным из Китая“. Соответствующие листовки раздают прямо возле входа в храм Свято-Успенского Кафедрального Собора Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, сообщает местное издание 048.

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На листовке указано, что прихожане намерены не допустить размещение эвакуированных украинцев из Китая, в случае если их отправят на карантин в Одессу. При этом верующие заявляют, что “не хотят ставить в опасность детей из-за граждан других регионов Украины“.

Мы не хотим ставить в опасность наших детей из-за граждан других регионов Украины. Если власти Украины привезут зараженных в наш город - мы готовы противостоять им и бороться за здоровье наших детей. Зараженные должны быть отправлены в те города, откуда они родом“ - говорится в обращении.

Также сообщается, что прихожане в Одессе готовят “крестное шествие против привезенных носителей коронавируса“.



Напомним, стало известно состояние украинцев, которых не допустили к эвакуации.

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Теги: УПЦ МП, коронавирус, Одесса, листовки, эвакуация
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Комментариев (3)
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П    20.02.2020, 17:22
Оценка:  +4
П
Граждан других регионов? Ватники тупорылые! У вас, пи@оров, гражданство по регионам?
Распятый_мальчик    20.02.2020, 17:14
Оценка:  +2
Распятый_мальчик
Вот все стало на свои места... гундяевские сектанты работают на картинку для сраССиия-тв.
PavelVL    20.02.2020, 17:05
Оценка:  +4
PavelVL
И они верующими себя называют? Не тому богу они молятся.
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