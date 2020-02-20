В Одессе прихожане УПЦ МП заявляют о "готовности противостоять эвакуированным"

В Одессе прихожане Московского патриархата распространяют листовки с провокационным текстом.

Прихожане Московского Патриархата в Одессе намерены “противостоять эвакуированным из Китая“. Соответствующие листовки раздают прямо возле входа в храм Свято-Успенского Кафедрального Собора Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, сообщает местное издание 048.

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На листовке указано, что прихожане намерены не допустить размещение эвакуированных украинцев из Китая, в случае если их отправят на карантин в Одессу. При этом верующие заявляют, что “не хотят ставить в опасность детей из-за граждан других регионов Украины“.



“Мы не хотим ставить в опасность наших детей из-за граждан других регионов Украины. Если власти Украины привезут зараженных в наш город - мы готовы противостоять им и бороться за здоровье наших детей. Зараженные должны быть отправлены в те города, откуда они родом“ - говорится в обращении.



Также сообщается, что прихожане в Одессе готовят “крестное шествие против привезенных носителей коронавируса“.





Напомним, стало известно состояние украинцев, которых не допустили к эвакуации.

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